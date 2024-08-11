Итоги Олимпиады-2024: сколько наград у сборной Украины

Сегодня, в воскресенье, 11 августа, в Париже завершается Олимпиада-2024. И по итогам соревнований украинцы могут гордиться своими спортсменами, ведь они показали лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.
По итогам прошедшей Олимпиады Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете. Всего в копилке наших спортсменов 12 наград – 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Золотые медали получили:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту);
- украинская команда, в состав которой входила Ольга Харлан (женское командное фехтование);
- Александр Хижняк (бокс в весе до 80 кг).
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В медальном зачете украинская сборная заняла 22-ю строчку в списке, где представлены 84 страны, имеющие хотя бы одну награду.
В тройке лидеров Олимпиады-2024 – Китай, США и Япония. Команда Франции, хозяйки Игр, занимает пятую строчку зачета, пропустив на четвертую позицию команду Австралии.
Торжественная церемония закрытия Олимпийских Игр-2024 в Париже начнется сегодня, 11 августа, в 16-й день Игр в 22:00 (по киевскому времени).
Трансляция закрытия Олимпиады будет доступна на сайте и телеканале «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспільного».