Ключевые моменты:

Хоккейные клубы «Одесщина» (Одесса) и “Крижинка-Кепиталз” (Киев) провели совместную акцию на льду в поддержку олимпийца Владислава Гераскевича.

Шлем Гераскевича с портретами погибших от российской агрессии украинских спортсменов стал символом принципиальности и достоинства.

Одесские спортсмены поддерживают позицию и мужество Владислава.

Поддержка важна

Хоккейные клубы «Одесщина» из Одессы и “Крижинка-Кепиталз” из Киева вместе вышли на лед, чтобы поддержать нашего олимпийца Владислава Гераскевича.

Ведь шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших от российской агрессии для мира стал символом принципиальности и достоинства.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что одесские спортсмены поддерживают Владислава, его позицию и мужество. Ведь уважать своих, отстаивать достоинство и ценности – не преступление.

Напомним, украинского спортсмена Владислава Гераскевича отстранили от соревнований на Олимпиаде-2026 из-за шлема с портретами погибших украинских атлетов. Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, была возмущена, что Владислава исключили из Олимпийских игр. А Президент Владимир Зеленский вручил орден Свободы скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Кроме того, Гераскевич получит 1 млн грн в качестве премии за свою патриотическую позицию от соучредителя Monobank Олега Гороховского.