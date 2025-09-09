Ключевые моменты:

Среди белого дня россияне сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области, когда местные жители получали пенсии у мобильного отделения «Укрпочты».

По официальным данным, погибли 21 человек и столько же были ранены.

В Одессе в связи с угрозой дневных обстрелов школам рекомендовали отменить экскурсии.

Днем 9 сентября российская авиация нанесла удар авиабомбой по поселку Яровая в Краматорском районе Донецкой области. В момент атаки местные жители собрались возле мобильного отделения «Укрпочты», где выдавали пенсии. По словам президента Владимира Зеленского, погибли более 20 человек. Руководитель Донецкой ОГА уточнил, что на данный момент известно о 21 погибшем и таком же количестве раненых. На месте трагедии продолжают работать спасатели, врачи и полиция.

В то же время мониторинговые каналы предупредили о возможных обстрелах украинских городов в дневное время.

В связи с этим Департамент науки и образования Одесского горсовета рекомендовал школам отменить экскурсии, а родителей призвали не допускать пребывания детей на открытом пространстве после занятий.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесскому район. В результате этой атаки пострадали три человека. Были повреждены ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. «Досталось» и одесскому Дворцу спорта на проспекте Шевченко.