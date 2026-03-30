Потерял самое дорогое…маму

В результате массированной атаки российских дронов на Одессу 28 марта второклассник потерял жилье и маму. В настоящее время мальчик находится в больнице под наблюдением врачей и психологов.

По информации депутата Одесского горсовета Светланы Осауленко, в Одессе идет поиск близких мальчика. Состояние ребенка стабильное, нога ранена, но главная проблема — отсутствие места для возвращения и поддержки от родных. То есть ребенку просто некуда вернуться после больницы…

Добавим, что психологи работают с мальчиком, чтобы помочь пережить стресс.

«Вся Одесса подключилась к поиску родственников: распространяем информацию в соцсетях, привлекаем родителей одноклассников. Предварительно нашелся отец, но детали уточняем», — отметила Осауленко.

Напомним, оккупанты нанесли серьезный ущерб жилому сектору Одессы, особенно в Приморском районе. Десятки домов получили повреждения: выбиты окна, двери, некоторые дома непригодны для жизни. Город оперативно организовал штабы помощи.

Всего ночью 28 марта россияне выпустили более 60 ударных дронов по Одессе, поражена гражданская инфраструктура: роддом, школы, жилые дома, частные авто. Пострадали не менее 16 человек, двое погибли, некоторые ранены — в тяжелом состоянии.