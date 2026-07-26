Ключевые моменты:

В Затоке пропала 5-летняя девочка, приехавшая на отдых с семьей из Черкасской области.

Полицейские нашли ребенка за полчаса на детской площадке неподалеку.

Полиция призывает не оставлять детей без присмотра.

Оперативные поиски ребенка в Затоке

Сигнал об исчезновении ребенка поступил на спецлинию «102» вчера вечером. Мать девочки рассказала, что пыталась найти дочь самостоятельно, но безуспешно.

Сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции немедленно начали обследовать прилегающую территорию, опрашивать прохожих и проверять места массового скопления людей. В результате слаженных действий малышку быстро обнаружили на игровой площадке неподалеку.

Правоохранители провели с семьей профилактическую беседу, напомнив о необходимости постоянного контроля за маленькими детьми, особенно в людных местах и во время отдыха на курортах.

Полицейские напоминают, что побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе остается крайне опасным из-за минной угрозы. В условиях военного положения потеря ребенка в людных местах может обернуться трагедией. При исчезновении несовершеннолетних не медлите и сразу звоните по номерам «102» или «112».

Напомним, на днях в Затоке во время отдыха на море пропал шестилетний мальчик. Ребенок самостоятельно прошел около 7 километров от места исчезновения.

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