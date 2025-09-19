Ключевые моменты:

Много лет подряд в Одессе была прекрасная традиция – в конце сентября проводить Джазовый фестиваль под открытым небом. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения этот джазовый марафон, который длился два десятка лет, пока приостановлен. Но в нашем городе много тех, кто слушает джаз и тех, кто его играет. Погода дала разрешение, и вот в эти выходные Ботанический сад наполнится музыкой.

Для киноманов эти выходные будут наполнены кинопоказами под открытым небом и ближе к небу — на крыше. А тех, кто уже боится осенних вечеров, приглашает Филармония. На ее сцене оживят хиты Оззи Осборна, которые продолжают вдохновлять поколения, а также будут звучать искренние песни Романа Скорпиона, полные любви и тепла.

19 — 21 сентября, 20:00. Кинопоказы на крыше. ТРК Gagarinn

Кажется, нет такого человека, который бы когда-нибудь не видел фильмы: «Под солнцем Тосканы», «Укрощение строптивого», «Красавица». Но уверены, что атмосфера кинотеатра на крыше с большим экраном, пуфами и закусками добавит новых впечатлений и эмоций даже фильмам, которые уже посмотрели не один раз.



20 сентября, 18:00. Ozzy Osbourne. Memory Tribute show. Одесская филармония

Оззи Осборн — культовый голос хэви-металла, фронтмен Black Sabbath и рок-икона нескольких поколений. К сожалению, недавно Оззи покинул нас. Но остались его хиты, которые поют миллионы.

В эти выходные его и Black Sabbath лучшие песни в живом исполнении. Вас ждет невероятная энергетика, гитарные риффы и атмосфера настоящего рок-шоу на мировых аренах! Это больше, чем концерт — это память о выдающемся артисте, который изменил ход рок-музыки.



20 — 21 сентября 12:00 — 20:00. Jazz Botanic fest. Ботанический сад

В Ботаническом саду стартует первый Jazz Botanic Fest 2025 — фестиваль под открытым небом, который стремится стать новой культурной традицией города. Гостей ждут концерты на лестнице дачи Папудова и под кроной векового дуба: джаз, этно-фьюжн, импровизации, мастер-классы, арт-пикники и фотозоны.

В программе — выступления Jazz Academy Алексея Петухова, молодых музыкантов и известных мастеров. Финальным аккордом станет большой джем-сейшн, где природа и музыка сольются воедино.



29 сентября, 17:30. Открытие сезона празднования Рош га-Шана

На побережье готовится празднование Нового года 5786 — Рош га-Шана. Тебя ждет динамичный DJ-сет, вкусные угощения, стильная фотозона для ярких кадров, а также конкурсы с приятными сюрпризами.

Это прекрасная возможность провести вечер в кругу друзей, почувствовать атмосферу праздника и окунуться в ритм музыки с морским настроением.



21 сентября, 19:00. Концерт. Роман Скорпион. Филармония

Роман Скорпион возвращается в Одессу с большим концертом, чтобы подарить вечер настоящих эмоций. «Закохался», «Поцелую», «Обойму» и многие другие композиции, которые уже давно стали народными, будут звучать со сцены в исполнении артиста, который всегда дарит публике искренность и тепло.

