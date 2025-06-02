Очередной серьезный обвал произошел несколько недель назад — от берега откололся огромный пласт земли, что вызывает тревогу у специалистов. Об этом говорится в сюжете «Суспільне Одеса».

По словам геолога Дмитрия Жданова, ситуация в регионе носит системный характер, ведь оползни здесь происходят десятилетиями. Санжейка расположена в зоне геологической нестабильности, что создает долгосрочную угрозу для местных жителей и туристов.

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Эксперт выделил ключевые факторы, провоцирующие оползни:

Отсутствие полноценного пляжа, из-за чего штормовые волны напрямую разрушают береговые склоны.

Длительные ливни, насыщающие грунт водой и делая его нестабильным.

Дополнительный риск — вибрации от российских обстрелов, которые напоминают микроземлетрясения и ускоряют разрушение склонов.

По словам геолога, появление новых трещин рядом с существующими свидетельствуют о дальнейших смещениях почвы в ближайшем будущем. Масштабы нового оползня поражают, ведь часть почвы опустилась почти до уровня моря.

Для стабилизации ситуации эксперт предлагает создание пляжа шириной 10-15 метров, который защитит берег от штормов. Также необходимо обустроить систему дренажа, чтобы предотвратить избыточное насыщение почвы водой.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в районе пляжа Аркадия планируется масштабная стройка, которая включает укрепление берега и строительство новой набережной. Стоимость проекта – более 167 миллионов гривен













