Ключевые моменты:
- 10 октября в Одессе запланированы ремонтные работы на электросетях. Без света остались улицы Центрального, Северного и Южного РЭС;
- Восстановить электроснабжение обещают до 18:00 — 20:00 часов.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Европейская, 35,
- ул. Караванского Святослава, 19,21,23,26,
- ул. Независимости, 19,21,23,
- пер. Ботанический, 4,
- пер. Среднефонтанский, 1Б,3,6,6Б,22,
- просп. Шевченко, 8/13.
Читайте также: Враг ударил по энергетике Украины: есть жертвы, перебои со светом и газом
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- дорога Балтская, 8-18А,Б,
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12 — 34а,
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6 – 22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7 – 22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- ул. 10-я Пересыпская, 11 – 17,
- ул. 1-я Пересыпская, 2 – 24,
- ул. 1-я Садовая, 1- 39,
- ул. 2-я Садовая, 1- 42,
- ул. 3-я Садовая, 1- 49,
- ул. 4-я Садовая, 6– 36,
- ул. 4-я Садовая, 1 – 38,
- ул. 5-я Пересыпская, 3,5,9,
- ул. 5-я Садовая, 1 – 14,
- ул. 6-я Садовая, 1 – 71,
- ул. Авангардная, 1 – 31,
- ул. Бардаха, 12,
- ул. Большая Садовая, 1 – 52,
- ул. Глаубермана, 3- 164,
- ул. Атамана Головатого, 24 – 145,
- ул. Долинская, 3-13,
- ул. Донецкая, 1/1- 25,
- ул. Ивахненко Петра, 71-79А,
- ул. Керченская, 27-62б,
- ул. Кишиневская, 2 – 24,
- ул. Кошица Александра, 1 – 69,
- ул. Капитана Кузнецова, 3 -14,
- ул. Летняя, 1 – 30,
- ул. Луценко Ивана, 1-1а,
- ул. Малая Садовая,1-22,
- ул. Мариупольская, 20-68Б,
- ул. Николая Гефта, 44,
- ул. Наливная, 1,4,4а,
- ул. Обрывистая, 1-22,
- ул. Петренко, 21,
- ул. Южная, 8,
- ул. Похилая, 1-174,
- ул. Светлая, 1,
- ул. Чайкова, 1-71,
- ул. Атамана Чепиги, 33-104,
- ул. Черноморского Казачества, 24- 135,
- ул. Шептицкого, 1-5,
- ул. Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1 -73,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Пересыпский, 1/1,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3-6,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- пер. Павла Кравцова, 2-22Б,
- ул. Леси Украинки, 10-20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 20.00:
- ул. 411-й Батареи, 1-14,
- ул. Абрикосова, 15 – 33,
- ул. Амбулаторная, 2-15,
- ул. Венгера, 6,
- ул. Учительская, 1-28,
- ул. Источник, 1-17,
- ул. Дубинина, 2-23,
- ул. Зеленая Балка, 58-114,
- ул. Зеленая горка, 27,
- ул. Иванова Игоря, 2,
- ул. Ивасюка Владимира, 1-7,
- ул. Комышева, 5 — 5/7-Б,
- ул. Крутоярская, 8 – 39,
- ул. Лунная, 26,
- ул. Мускатная, 4-А- 25-В,
- ул. Приморская, 52-138а,
- ул. Проектованная, 3/10,
- ул. Симоненко, 1 – 62,
- ул. Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
- ул. Солнечная, 7 – 29,
- ул. Сухолиманная, 3- 51,
- ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
- ул. Чуковского Корния, 5/63,
- Зеленый мыс»,
- общество садоводов, 133,
- пер. 1-й Амбулаторный, 1-11,
- пер. 1-й Проезный, 1-36,
- пер. 2-й Амбулаторный, 1-14,
- пер. 2-й Проезный, 1-13,
- пер. 2-й Тупиковый, 8-21,
- пер. Алиберне, 1 – 27,
- пер. Верфьянский, 1 – 16,
- пер. Загородный, 9,
- пер. Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,
- пер. Каберне, 1/3,4,
- пер. Кошевого, 5/В,
- пер. Политкаторжан, 1,
- пер. Приморский, 2-4б,
- пер. Рислинга, 5-7Д,
- пер. Садовый, 1-12,
- пер. Свободы , 1 — 101А.