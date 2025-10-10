отключение света

Ключевые моменты:

  • 10 октября в Одессе запланированы ремонтные работы на электросетях. Без света остались улицы Центрального, Северного и Южного РЭС;
  • Восстановить электроснабжение обещают до 18:00 — 20:00 часов.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Европейская, 35,
  • ул. Караванского Святослава, 19,21,23,26,
  • ул. Независимости, 19,21,23,
  • пер. Ботанический, 4,
  • пер. Среднефонтанский, 1Б,3,6,6Б,22,
  • просп. Шевченко, 8/13.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • дорога Балтская, 8-18А,Б,
  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12 — 34а,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6 – 22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7 – 22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • ул. 10-я Пересыпская, 11 – 17,
  • ул. 1-я Пересыпская, 2 – 24,
  • ул. 1-я Садовая, 1- 39,
  • ул. 2-я Садовая, 1- 42,
  • ул. 3-я Садовая, 1- 49,
  • ул. 4-я Садовая, 6– 36,
  • ул. 4-я Садовая, 1 – 38,
  • ул. 5-я Пересыпская, 3,5,9,
  • ул. 5-я Садовая, 1 – 14,
  • ул. 6-я Садовая, 1 – 71,
  • ул. Авангардная, 1 – 31,
  • ул. Бардаха, 12,
  • ул. Большая Садовая, 1 – 52,
  • ул. Глаубермана, 3- 164,
  • ул. Атамана Головатого, 24 – 145,
  • ул. Долинская, 3-13,
  • ул. Донецкая, 1/1- 25,
  • ул. Ивахненко Петра, 71-79А,
  • ул. Керченская, 27-62б,
  • ул. Кишиневская, 2 – 24,
  • ул. Кошица Александра, 1 – 69,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3 -14,
  • ул. Летняя, 1 – 30,
  • ул. Луценко Ивана, 1-1а,
  • ул. Малая Садовая,1-22,
  • ул. Мариупольская, 20-68Б,
  • ул. Николая Гефта, 44,
  • ул. Наливная, 1,4,4а,
  • ул. Обрывистая, 1-22,
  • ул. Петренко, 21,
  • ул. Южная, 8,
  • ул. Похилая, 1-174,
  • ул. Светлая, 1,
  • ул. Чайкова, 1-71,
  • ул. Атамана Чепиги, 33-104,
  • ул. Черноморского Казачества, 24- 135,
  • ул. Шептицкого, 1-5,
  • ул. Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1 -73,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1/1,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3-6,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пер. Павла Кравцова, 2-22Б,
  • ул. Леси Украинки, 10-20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 20.00:

  • ул. 411-й Батареи, 1-14,
  • ул. Абрикосова, 15 – 33,
  • ул. Амбулаторная, 2-15,
  • ул. Венгера, 6,
  • ул. Учительская, 1-28,
  • ул. Источник, 1-17,
  • ул. Дубинина, 2-23,
  • ул. Зеленая Балка, 58-114,
  • ул. Зеленая горка, 27,
  • ул. Иванова Игоря, 2,
  • ул. Ивасюка Владимира, 1-7,
  • ул. Комышева, 5 — 5/7-Б,
  • ул. Крутоярская, 8 – 39,
  • ул. Лунная, 26,
  • ул. Мускатная, 4-А- 25-В,
  • ул. Приморская, 52-138а,
  • ул. Проектованная, 3/10,
  • ул. Симоненко, 1 – 62,
  • ул. Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
  • ул. Солнечная, 7 – 29,
  • ул. Сухолиманная, 3- 51,
  • ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
  • ул. Чуковского Корния, 5/63,
  • Зеленый мыс»,
  • общество садоводов, 133,
  • пер. 1-й Амбулаторный, 1-11,
  • пер. 1-й Проезный, 1-36,
  • пер. 2-й Амбулаторный, 1-14,
  • пер. 2-й Проезный, 1-13,
  • пер. 2-й Тупиковый, 8-21,
  • пер. Алиберне, 1 – 27,
  • пер. Верфьянский, 1 – 16,
  • пер. Загородный, 9,
  • пер. Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,
  • пер. Каберне, 1/3,4,
  • пер. Кошевого, 5/В,
  • пер. Политкаторжан, 1,
  • пер. Приморский, 2-4б,
  • пер. Рислинга, 5-7Д,
  • пер. Садовый, 1-12,
  • пер. Свободы , 1 — 101А.

