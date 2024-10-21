Почти вдвое выросло количество банкротов: Одесская область в пятерке лидеров

В рамках банкротства физическое или юридическое лицо официально признается неспособным оплачивать свои долговые обязательства. Такой статус освобождает человека от необходимости выплачивать большую часть или все долги, однако также накладывает определенные ограничения на дальнейшие финансовые действия, в частности на получение кредитов или владение имуществом.

Согласно аналитическим данным «Опендатабот», за весь прошлый год было открыто 575 дел о банкротстве физических лиц, тогда как в 2024 году эта цифра уже превышена. Больше всего заявлений на признание себя банкротами поступает от лиц в возрасте от 25 до 45 лет — эта возрастная категория составляет 64,1% от общего количества. Люди старше 45 лет также активно обращаются в суд с заявлениями о банкротстве, и на них приходится 28,7% дел.

Столица Украины остается лидером по количеству банкротств, где открыто 95 дел, что составляет 15% от всех случаев. В Одесской области количество дел составляет 47, что позволяет региону попасть в первую пятерку областей с наибольшим количеством банкротов.

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