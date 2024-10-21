Майже вдвічи зросла кількість банкрутів: Одещина у п’ятірці лідерів

У рамках банкрутства фізична або юридична особа офіційно визнається неспроможною сплачувати свої боргові зобов’язання. Такий статус звільняє людину від необхідності виплачувати більшу частину або всі борги, проте також накладає певні обмеження на подальші фінансові дії, зокрема на отримання кредитів або володіння майном.

Згідно з аналітичними даними «Опендатабот», за весь минулий рік було відкрито 575 справ про банкрутство фізичних осіб, тоді як у 2024 році ця цифра вже перевищена. Найбільше заяв на визнання себе банкрутами надходить від осіб віком від 25 до 45 років — ця вікова категорія складає 64,1% від загальної кількості. Люди старші за 45 років також активно звертаються до суду із заявами про банкрутство, і на них припадає 28,7% справ.

Столиця України залишається лідером за кількістю банкрутств, де відкрито 95 справ, що складає 15% від усіх випадків. На Одещині кількість справ становить 47, що дозволяє регіону потрапити в першу п’ятірку областей із найбільшою кількістю банкрутів.

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