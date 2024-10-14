Отопительный сезон уже на подходе: как Одесса готовится к холодам и блэкаутам

Когда бессильны дизель-генераторы

Главная задача подготовки города к зиме — план действий в случае вероятности блэкаутов, отмечает Анна Позднякова. Ведь в Одессе нет собственных источников производства электроэнергии. А без электричества не смогут работать системы водо- и теплоснабжения: остановятся насосные станции и котельные. Поэтому их необходимо обеспечить электрогенераторами.

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По словам чиновницы, сегодня генераторами обеспечены все малые котельные города. Там можно установить дизель-генераторы мощностью один мегаватт. Большие котельные электроэнергией они обеспечить электроэнергией не могут. На таких объектах необходимо устанавливать газопоршневые когенерационные машины. Эти мини-электростанции вырабатывают электричество, сжигая природный газ. А как побочный продукт — производят тепловую энергию.

В ожидании мини-электростанции

Поставка первых таких газопоршневых машин ожидается в ноябре. В дополнение к ним должны прислать дополнительное оборудование.

— Этот проект реализуется через программу ООН UNDP, финансируется правительством Японии. Меморандум мы заключили еще в 2023 году. Но эта процедура не такая быстрая. Почти год длилось согласование проекта и соответствующие тендерные процедуры, которые проводили наши партнеры. Потом заключали контракт с производителем оборудования, — рассказывает Анна Позднякова, — Срок изготовления такой машины — 8-10 месяцев. А нам их нужно девять. К тому же нужно время, чтобы провести пусконаладочные работы. Проводятся они, согласно контракту, специалистами компании-производителя. И это обеспечивает гарантийное обслуживание машины. К сожалению, все затягивается, — но не по нашей вине.

Сейчас под долгожданные когенерационные машины возводят фундаменты. Появиться мини-электростанции должны в первую очередь в Киевском районе — покрыть территорию от площади Толбухина до конца поселка Таирово. Предполагается, что эти установки во время отключения света будут давать тепло 250 000 горожан. Но, судя по всему, введение их в действие стоит ожидать уже во время отопительного сезона.

Будем с новой трубой?

Еще один проблемный вопрос подготовки к отопительному сезону — сдача в эксплуатацию котельной «Северная-2» в поселке Котовского. В ноябре прошлого года ее дымовую трубу повалил ураган.

В этом году дымовые трубы 11 котельных были обследованы еще в мае. Такие проверки должны проводиться раз в пять лет. Специалисты измеряют возможный крен дымоходов, проверяют, есть ли какие-то повреждения, трещины ствола. Сейчас по результатам обследования проводятся ремонтные работы на дымовой трубе котельной «Северная-1».

А строительство новой трубы котельной «Северная-2» продолжается до сих пор. Она должна обслуживать 10 детских садов, девять школ, шесть учреждений медицины и предоставлять тепло 120 000 одесситов.

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Проект реализуется за счет ЮНИСЕФ. Сейчас здесь возводят фундаменты под трубу и газоходы — специальные каналы для отвода от газовых приборов продуктов горения. Элементы трубы изготавливаются по индивидуальному проекту. А собирать ее будут на месте.

— К началу отопительного сезона работы планируем завершить. Но в любом случае абоненты котельной не останутся без тепла, — уверяет Анна Позднякова, — Строительство новой трубы не повлияет на сроки начала отопительного сезона на этом объекте. Ведь старая труба, часть которой упала в прошлом году под воздействием стихии, все еще пригодна для временного использования.

О новых насосах и старых трубах

По словам Анны Поздняковой, все городские котельные к отопительному сезону готовы. Уже заканчиваются работы на главной насосной станции.

— Мы заменяем там полностью насосное оборудование, — рассказывает чиновница, — Старые насосы работали здесь более 55 лет. Они физически изношены и морально устарели. Сейчас в Одессу поступило четыре насоса мощностью 200 кВт каждый. Их изготовление профинансировало посольство Швейцарии. Это современное оборудование уменьшит потребление электричества и увеличит в случае отключения надежность обеспечения тепловой энергией жителей центральной части города.

Продолжается обследование и восстановительный ремонт тепловых сетей. На сегодня всего выявлено 777 повреждений, устранено — 715.

Проводится и изоляция трубопроводов наземной прокладки. А если горожане все же увидят голые трубы, «отапливающие воздух», для устранения неполадок они могут обратиться в КП «Теплоснабжение города Одессы», уверяет Анна Позднякова.

— Будут ли прорывы сетей зимой? Будут — и от этого мы тоже никуда не денемся, — признает чиновница, — Средний возраст труб в Одессе — около 50 лет. Самые старые, в историческом центре города, начали прокладывать еще в 50-х годах прошлого века — когда строили ТЭЦ. В спальных районах — в 70-80-е годы. За последние 10 лет много было заменено именно магистральных сетей на современные предварительно изолированные трубы. Они имеют срок эксплуатации 50 лет. Но поменять надо еще очень много. В 2020 году мы начали разработку схемы теплоснабжения города. В 2022-м, уже во время войны, ее утвердил Кабмин. Там есть все необходимые расчеты. Для того чтобы поменять всю сеть нашего города на современные предварительно изолированные трубы — с учетом протяженности и диаметра — нам нужно 20 миллиардов гривен. Без привлечения финансовой помощи внешних партнеров предприятие самостоятельно это сделать не может. Но после войны мы планируем все же привлечь кредитные средства.

О социальных тарифах и долгах государства

— Было много текущих ремонтов, и капитальные были. Все они проводились за собственные средства предприятия, — отмечает Анна Позднякова.

И главной проблемой в подготовке к отопительному сезону чиновница считает отсутствие компенсации за разницу в тарифах из государственного бюджета.

— В начале войны государство сказало — мы не будем поднимать тариф на отопление. И взяло на себя обязательства компенсировать предприятию разницу между фактической себестоимостью теплоснабжения и значительно более низкой ценой продажи тепловой энергии конечному потребителю. Но за три года никаких средств от государства не было профинансировано. Его долг сегодня перед коммунальным предприятием составляет 1,5 миллиарда гривен. На 1,5 миллиарда мы могли бы обновить сеть. В то же время мы не можем повышать тариф. А за три года значительно подорожали все составляющие себестоимости производства тепла — заработная плата, цена на электроэнергию… Государство, конечно, откладывает решение этой проблемы на потом: говорит, что сегодня нет средств, все средства идут на войну. И это, с одной стороны, действительно так. А с другой — этот процесс не может продолжаться бесконечно. Сейчас, учитывая, что государство не выплачивает предприятию компенсацию, финансовую поддержку выделяет горсовет. Ведь за газ платить надо в любом случае.

Должникам придется заплатить

Еще одна «головная боль» одесских тепловиков — задолженность населения. На сегодня она составляет 1 миллиард 179 миллионов гривен. И КП «ТМО» намерено деньги с должников так или иначе получить.

— Предприятие обращается в суд с иском — у нас сегодня почти 3000 таких производств. И исполнительная служба принудительно взыскивает средства с неплательщика, — рассказывает Анна Позднякова, — К тому же если дело доходит до исполнительной службы, к сумме долга добавляются судебные расходы, исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности. Кроме того, блокируются банковские карты должника, он не может выехать за границу, осуществить процедуры по отчуждению своего имущества. Поэтому, конечно, платить надо.

Правда, выложить единовременно нередко весьма ощутимую сумму долга могут далеко не все. Но не доводить дело до суда возможность есть.

Во-первых, в случае критического финансового положения можно обратиться в центр социальной защиты: написать заявление на получение материальной помощи для оплаты коммунальных услуг.

Во-вторых — заключить договор о реструктуризации долга с КП «ТМО». В этом случае задолженность можно оплачивать частями, закрывая одновременно текущие платежи. Это гарантирует, что предприятие в суд не обратится и не взыщет долг сразу же в полном объеме.

Внутридомовые теплосети тоже готовятся к старту отопительного сезона. За их исправность отвечают ЖКСы, управляющие компании, ОСМД. А состояние готовности обязаны проверять специалисты КП «ТМО». По словам Анны Поздняковой, на сегодня к эксплуатации готовы около 90% внутренних сетей многоквартирных домов.

Впрочем, на устранение недостатков есть еще почти месяц — в Одессе отопительный сезон в последние годы раньше ноября не начинается. И готовиться к грядущим холодам должны не только коммунальщики, но и горожане. Пережить еще одну военную зиму можно только вместе.

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