По информации начальника службы РЭБ 111 бригады Алексея Германа, приказы Марченко оставили ряд позиций, в частности средства РЭБ, без надлежащего прикрытия. Это дало возможность противнику уничтожить технику и продвинуться на три километра вглубь украинской территории.

Кроме этого, Герман утверждает, что бойцам было отказано в эвакуации из опасных зон из-за высокой вероятности поражения эвакуационной группы. Вследствие отказа пострадало много военных после удара управляемыми авиабомбами.

Кроме обращения в ГБР, Герман также направил официальное обращение к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сирскому с просьбой лично разобраться в сложившейся ситуации.

Читайте также: На деятельность ТЦК и СП можно пожаловаться: куда и в каких случаях