Карты Monobank перестанут работать: что это значит для клиентов

Monobank отказывается от сотрудничества с платежной системой Mastercard. Сейчас владельцы этих карт mono получают уведомление о необходимости заменить карту до конца года.
Официального сообщения на сайте банка не было, но служба поддержки банка рассказала, что информация о прекращении сотрудничества с Mastercard достоверна.
Причиной изменений стало существенное снижение межбанковской комиссии с 1,6% до 0,7% при одновременном повышении налога на прибыль с 18% до 50%. Такие условия оказались невыгодными для monobank.
Кроме того, Visa предложила более привлекательные условия сотрудничества на ближайшие пять лет, что позволит сохранить высокий уровень обслуживания клиентов. В связи с этим, до конца 2025 года карты Mastercard будут деактивированы. Сейчас клиентам предлагается перейти на карты Visa, за исключением владельцев премиальных карт.
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Владельцы карт MasterCard уже получают уведомление о необходимости замены карт.
За перевыпуск кредитной карты будет начисляться денежная компенсация в 100 гривен.
Пластиковую карту можно заказать через «Новую почту» на безвозмездной основе. При этом все деньги будут переведены автоматически на новый счет.