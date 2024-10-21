Новости Одессы и Одесской области

Карты Monobank перестанут работать: что это значит для клиентов

Карты Monobank перестанут работать: что это значит для клиентов

Monobank отказывается от сотрудничества с платежной системой Mastercard. Сейчас владельцы этих карт mono получают уведомление о необходимости заменить карту до конца года.

Официального сообщения на сайте банка не было, но служба поддержки банка рассказала, что информация о прекращении сотрудничества с Mastercard достоверна.

Причиной изменений стало существенное снижение межбанковской комиссии с 1,6% до 0,7% при одновременном повышении налога на прибыль с 18% до 50%. Такие условия оказались невыгодными для monobank.

Кроме того, Visa предложила более привлекательные условия сотрудничества на ближайшие пять лет, что позволит сохранить высокий уровень обслуживания клиентов. В связи с этим, до конца 2025 года карты Mastercard будут деактивированы. Сейчас клиентам предлагается перейти на карты Visa, за исключением владельцев премиальных карт.

Читайте также: Приватбанк скопировал у конкурента полезную услугу: она понадобится каждому

Владельцы карт MasterCard уже получают уведомление о необходимости замены карт.

карта

За перевыпуск кредитной карты будет начисляться денежная компенсация в 100 гривен.

Пластиковую карту можно заказать через «Новую почту» на безвозмездной основе. При этом все деньги будут переведены автоматически на новый счет.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua