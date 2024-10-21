Карты Monobank перестанут работать: что это значит для клиентов

Официального сообщения на сайте банка не было, но служба поддержки банка рассказала, что информация о прекращении сотрудничества с Mastercard достоверна.

Причиной изменений стало существенное снижение межбанковской комиссии с 1,6% до 0,7% при одновременном повышении налога на прибыль с 18% до 50%. Такие условия оказались невыгодными для monobank.

Кроме того, Visa предложила более привлекательные условия сотрудничества на ближайшие пять лет, что позволит сохранить высокий уровень обслуживания клиентов. В связи с этим, до конца 2025 года карты Mastercard будут деактивированы. Сейчас клиентам предлагается перейти на карты Visa, за исключением владельцев премиальных карт.

Владельцы карт MasterCard уже получают уведомление о необходимости замены карт.

За перевыпуск кредитной карты будет начисляться денежная компенсация в 100 гривен.

Пластиковую карту можно заказать через «Новую почту» на безвозмездной основе. При этом все деньги будут переведены автоматически на новый счет.