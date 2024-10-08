Солнечные электростанции на крышах домов: высокая цена энергии или проблемы на пути к энергонезависимости

Затем, когда совладельцы многоквартирных домов начали рассчитывать стоимость подготовительных работ для установки СЭС даже без учета стоимости оборудования, пришли к выводу: они очень дорого стоят, поэтому люди не считают нужным тратить большие суммы, если во время блэкаутов все равно будут сидеть без света.

Сумерки «Солнечного города»

Понятно, что все, кто заинтересовался кредитованием закупки оборудования для установки СЭС, начали искать опыт удачного решения этой проблемы. А именно опыт реализации программы «Солнечный город». Еще четыре года назад «Одесская жизнь» рассказывала о начале очень интересного и перспективного проекта. По замыслу разработчиков солнечные панели должны были установить на нескольких одесских многоэтажках. Но тогда денег в бюджете города не нашли, и проект начала реализовывать за свой счет управляющая компания «Суворовский» (теперь – УК «Клевер»). Ее сотрудники общались с жителями, отремонтировали крышу, заменили окна в подъездах и пообещали, что четверть средств от продажи электричества, полученного с помощью солнечных панелей, пойдет на решение проблем дома.

На доме по адресу улица Капитана Кузнецова, 114 действительно установили 204 солнечных панели. Но дальше оказалось, что о том, как распределяются средства от продажи электричества и получают ли от этого хоть какую-то выгоду жильцы дома, никто не знает. Компания информацию не предоставляет, перед жителями не отчитывается. Хотя, если бы информация о ходе выполнения проекта была распространена, преемникам удалось бы избежать многих ошибок и они не тратили бы время на выяснение того, что уже было выяснено на Капитана Кузнецова, 114.

Реклама – двигатель государственной структуры

Фонд энергоэффективности активно рекламирует программу государственного кредитования на установление СЭС, проводит выездные семинары по совмещению программы кредитования с программой «ГринДом», которая теоретически позволяет вернуть до 70% стоимости оборудования. Но на вопрос, по каким адресам в Одессе уже идет подготовительная работа, конкретного ответа я так и не получила. Представитель Фонда в Одесской области Виктор Мостовой отправил в одну пиарщицу, она – в другую. Выяснилось, что на всю Одессу поданы всего три заявки о намерении подготовить дом к приобретению оборудования и монтажу СЭС. Но общаться с прессой представители этих ОСМД и ЖСК не желают. Поэтому у меня возникли сомнения, есть ли эти три заявления вообще. И оправдывает ли такая результативность работа целого государственного фонда? Я не о семинарах-лекции, а о конкретных обращениях людей?

«Посейдон» рискует, а что выигрывает?

Многоквартирный дом на Левитана, 110 (на верхнем фото) введен в эксплуатацию в 2003 году. Несколько лет назад за пакетом «А» программы Фонда энергоэффективности «ЭНЕРГОДОМ» в этом доме были заменены старые котлы в крышной котельной на энергоэффективные, утепленные трубы тепло- и водоснабжения на техническом этаже, установлены балансирующие клапаны на системе теплоснабжения и емкость-накопитель для подогрева горячей воды. В хорошем состоянии находится и щитовая, где каждый год проводят профилактические работы. Поэтому есть надежда, что больших затрат на реконструкцию щитового дома по подключению СЭС здесь удастся избежать.

Рассматривая перспективы участия в программе «ГринДИМ», планируется установить солнечную электростанцию, которая будет являться источником резервного электрического питания оборудования крышной котельной, подкачки воды, аварийной работы лифтов.

– Я сейчас просчитываю все варианты, – говорит председатель правления ОСМД «Посейдон» Андрей Дуда. – Кредит за приобретение солнечных панелей, инвертора и аккумулятора нужно вернуть банку в течение года, иначе это не выгодно. Также нужно вписаться в программу «ГринДом», чтобы получить компенсацию на оборудование. Надеюсь на помощь Ассоциации «Одесский жилищный союз», в которую наш дом подал заявление на участие в проекте «HABITAT ДЛЯ ОДЕССИТОВ – 3». Мы надеемся получить дополнительную компенсацию за материалы и работы. Небольшой дом (60 квартир) не сможет самостоятельно вытащить установку солнечных панелей, инвертора и аккумуляторов.

Станция на 12 киловатт может обеспечить нам 9-часовую непрерывную работу, чтобы было освещение в подъезде, удалось подогреть воду и поддержать работающую кровельную котельную. Очень нужно, чтобы хоть немного работал лифт, потому что у нас люди с особыми потребностями проживает на 10-м этаже. Сейчас собираю предложения по ценам на оборудование у подрядчиков. Но проблем хватает.

В частности, к созданию ОСМД одному совладельцу дали разрешение на установку АХВ в квартире дома уже с автономной кровельной котельной. Ему солнечные панели не нужны, говорит Андрей Дуда. Но по закону, если здание берет у банка кредит на приобретение оборудования для установки СЭС, сумма кредита распределяется между всеми жителями дома пропорционально занимаемой ими жилой площади. Поэтому с этим жителем ОСМД не избежать решения вопроса в судебном порядке.

Государство должно сделать больше шагов навстречу людям

– У людей нет столько средств, чтобы вкладывать их в подготовку домов только к возможности установки на крыше солнечной станции, а потом еще кредит отдавать, – говорит управляющий домами Валерий Штефанец. – Да, люди интересуются, но размеры вложений при современных неопределенных условиях жизни их отпугивают. Тем более, что об обеспечении освещения в домах речь не идет. Солнечным станциям такое бремя не под силу.

Действительно, только реконструкция щитовой может обойтись под два миллиона гривен. А еще есть ремонт крыши, которая для старых домов не дешева. А потом еще возврат кредита. Ситуация выглядит безрадостной.

Но в Ассоциации «Одесский жилищный союз», проанализировав трудности, с которыми сталкиваются жители ОСМД и ЖСК, предложили: чтобы солнечные станции работали эффективно, надо позволить ОСМД и ЖСК продавать излишки электроэнергии (в частности, летом, когда ее много). Закон Украины «О рынке электрической энергии» позволяет, если средства, полученные от продажи излишков электричества, используются исключительно для решения проблем дома. А вот компания АО «ДТЭК Одесские электросети» настаивает на обратном – не имеют права ОСМД и ЖСК продавать электричество, и все. Поэтому в ближайшее время должна состояться встреча представителей Одесского ОВА, ДТЭКа и «Одесского жилищного союза», чтобы попытаться урегулировать этот вопрос, опираясь на существующие нормы закона.

Далее государство должно увеличить размер компенсации средств, израсходованных жителями домов на установление СЭС. Компенсация должна распространяться не только на стоимость приобретенного оборудования (солнечные панели, инвертор, аккумуляторы), но и на реконструкцию щитовых. Не мешало бы разработать и местные программы поддержки тех, кто устанавливает солнечные станции. Эти средства должны частично компенсировать стоимость работ и материалов.

Целесообразно было бы отказаться от проведения энергоаудита до начала работ и после установления СЭС. Эти деньги полезнее было бы потратить на качественную подготовку проектно-сметной документации, которая учитывает все особенности дома и дает лучшее представление о том, какое именно оборудование и какую мощность нужно покупать.

В ближайшее время мы узнаем, прислушалось ли государство к предложениям людей (аналогичные предложения предоставляют и другие регионы Украины). Если этого не будет, скорее всего, отличная идея об использовании солнечной энергии для улучшения условий жизни обитателей многоэтажек так и останется теоретической возможностью без практических путей ее реализации.

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