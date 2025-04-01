Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, врач-анестезиолог ввел женщине несовместимую донорскую кровь, что повлекло тяжкие последствия в виде острого повреждения почек.

67-летняя пациентка — жительница Херсонщины в апреле 2024 года была госпитализирована в Одесскую областную клиническую больницу для проведения операции по протезированию аортального клапана сердца. После хирургического вмешательства ей понадобилось переливание крови.

Врач-анестезиолог без биологической пробы перелил женщине вторую положительную кровь — вместо первой положительной.

В результате несовместимости групп у пациентки началось острое повреждение почек, что привело к необходимости проведения гемодиализа и других неотложных мер для стабилизации ее состояния.

Врачу инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного по ч. 1 ст. 140 УК Украины.

Напомним, в Одесской областной больнице впервые в мире провели уникальную операцию — в сердце шестимесячного Глеба имплантировали специальный электрод, чтобы обеспечить правильную работу его сердечной мышцы. Это исторический прорыв в кардиохирургии, которым уже заинтересовались международные специалисты.

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