Прогноз синоптиков на вторник, 22 октября: потеплеет

Завтра, во вторник, 22 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая осенняя погода. Местами возможны заморозки.
Прогноз погоды в Одессе на 22 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок 0-2°С, в прибрежной зоне до 9°С тепла, днем 12-17°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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