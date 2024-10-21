Новости Одессы и Одесской области

Прогноз синоптиков на вторник, 22 октября: потеплеет

Прогноз синоптиков на вторник, 22 октября: потеплеет

Завтра, во вторник, 22 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая осенняя погода. Местами возможны заморозки.

Прогноз погоды в Одессе на 22 октября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 14-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 октября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, во второй половине дня южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок 0-2°С, в прибрежной зоне до 9°С тепла, днем 12-17°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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