Одесская Театральная площадь, с Ришельевской

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 16 апреля ожидается теплая погода без осадков.
  • Днем температура воздуха составит +13-18°C, ночью +2-7°C.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Ночью и утром местами туман, на дорогах видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 16 апреля

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра в Одессе переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 апреля

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 13-18°C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме