Ключевые моменты:

Дисквалификация Владислава Гераскевича перед заездом на Олимпиаде-2026 из-за «шлема памяти» с портретами погибших украинских спортсменов.

МОК разрешил черную повязку в виде исключения, но Гераскевич появился на тренировке в таком шлеме.

Предложение Гераскевича МОК: снять запрет, извиниться и предоставить генераторы для поврежденных спортобъектов.

Гераскевич считает решение несправедливым.

Реакция ЕС.

Гераскевич подает иск в CAS

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпиаде-2026 из-за «шлема памяти».

Накануне МОК разрешил в виде исключения черную повязку, но Гераскевич проигнорировал это и появился на тренировке в шлеме с портретами украинских спортсменов, погибших от российской агрессии. Кроме того, он обратился к МОК с предложением: снять запрет на шлем, извиниться за давление и предоставить генераторы для поврежденных обстрелами украинских спортобъектов.

«До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх», — отметил украинский спортсмен.

По словам Гераскевича, он не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не было санкций, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы — нет.

Владислав подчеркнул, что в документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны. Однако когда смотришь на шлем, это непонятно. Спортсмен подчеркнул, что этот шлем не несет политический контекст, поэтому он имел полное право выступать в нем.

«Мы заплатили цену за наше достоинство. Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах», – заявил Владислав Гераскевич. Он добавил, что будет готовить иск по CAS.

Напомним, Владислав Гераскевич на официальных тренировках по скелетону на Олимпиаде-2026 в первой попытке показал 5-й результат — 56,47 с. Во второй попытке украинец стал 3-м со временем 56,58 с.

Реакция ЕС

Посолка ЕС в Украине Катарина Матернова отметила в своей публикации в соцсетях, что она каждый день наблюдает и восхищается тем, как Украина противостоит масштабным российским атакам. Она добавила, что целью обстрелов РФ в этом году является хладомор – уничтожение людей из-за зимы, холода и темноты.

Матернова отметила, что также следит за Олимпийскими играми и восхищается украинским спортсменом Владиславом Гераскевичем.

«Тренировался в шлеме, на котором показывают лица украинских спортсменов и друзей, убитых Россией. Хотел напомнить миру, что война продолжается и что у нее есть имена и лица», — констатировала посолка ЕС в Украине.

Катарина Матернова возмущена, что Владислав был исключен из Олимпийских игр. Исключен тем же Олимпийским комитетом, который позволил 20 российским и белорусским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом.

Чиновница напомнила, что в эту ночь, 12 февраля, РФ снова повредили еще одну теплоэлектростанцию. В Киеве еще 2600 жилых домов остались без отопления. Матернова добавила, что мир не может закрывать глаза на войну в Украине. Люди здесь мерзнут и умирают.