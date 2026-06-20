Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одессы в субботу составит около 18–19°C.

В городе ожидается переменная облачность, без осадков, днем термометры поднимутся до приятных 25–27°C.

На побережье официально открыты 27 локаций для пляжного отдыха.

Температура воды в Одессе 20 июня: стоит ли идти на пляж

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, погода в первой половине выходных будет максимально способствовать отдыху на свежем воздухе. Никаких опасных метеорологических явлений в субботу не ожидается.

Северный ветер принесет легкую прохладу, поэтому зной не будет изнурительным. Днем столбики термометров покажут 25–27°C.

Что касается Черного моря, то оно пока немного отстает от воздуха: температура воды держится на уровне 18–19°C. Для длительных заплывов это может показаться прохладным, однако для короткого освежающего купания и загара на берегу условия будут отличными.

Где можно безопасно купаться в Одессе: список проверенных пляжей

Военные и городские власти призывают одесситов и гостей города отдыхать исключительно на официально открытых пляжах. На этих 27 участках бизнес и коммунальщики установили специальные противоминные заграждения, обследовали дно и организовали посты спасателей.

Полный перечень безопасных локаций, где разрешено купаться:

Ланжерон: 7 участков возле двух шаров и зона отдыха возле заведения «Веранда»;

«Дельфин»: комплексы «Калетон», UnderAir, «Либерти» и инклюзивный пляж «Безмежність» (Безпредел);

Малый Фонтан: пляжный комплекс «Ла Камбала»;

Аркадия: два пляжа «Ред Лайн», а также зоны комплексов «Портофино» и «Кокос»;

10-я станция Большого Фонтана: муниципальный пляж и комплекс «Чайка»;

11-я станция Большого Фонтана: муниципальный инклюзивный пляж;

12-я станция Большого Фонтана: комплекс «Паблик»;

14-я станция Большого Фонтана: большой коммунальный пляж и комплекс «Куба»;

15-я станция Большого Фонтана: комплекс «Пляж-15»;

16-я станция Большого Фонтана: «Золотой берег», а также комплексы «Карма» и «Варадеро»;

Район ресторана «Юг»: коммунальный пляж.

На других участках побережья, которые не вошли в этот список, заходить в воду строго запрещено из-за высокой минной опасности.

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Фото: Анжела Королевич