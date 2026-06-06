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На побережье Нацпарка «Тузловские лиманы» за один день обнаружили 22 погибших дельфина.

Среди погибших животных – 20 азовок, одна афалина и один белобочек.

Ученые называют это величайшим случаем массовой гибели дельфинов за один день от начала полномасштабной войны.

Экологи предполагают, что по всему Черному морю количество погибших китообразных может достигать тысячи.

Подобные случаи фиксируют также на побережьях Румынии и Болгарии.

Главной причиной трагедии исследователи считают последствия войны, взрывы, работу военных сонаров и загрязнение моря токсичными веществами.

Черное море теряет своих обитателей

На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали массовую гибель черноморских дельфинов. Только за один день во время обследования побережья ученые обнаружили 22 мертвых китообразных.

По информации доктора биологических наук и руководителя научно-исследовательского отдела нацпарка Ивана Русева, животные, которых море вынесло на берег, предположительно погибли более месяца назад, а сейчас их тела начали прибивать к побережью.

Среди найденных погибших млекопитающих – 20 азовок, одна афалина и один белобочек. Обследование охватило всего 25 километров береговой линии, однако ученый предполагает, что на всей акватории Черного моря количество погибших дельфинов может достигать тысячи.

Иван Русев отметил, что подобного количества погибших животных за один день после начала полномасштабной войны еще не фиксировали. Он добавил, что значительная часть морских млекопитающих погибает в открытом море и не попадает на берег.

По словам исследователя, аналогичные случаи гибели дельфинов в конце мая и начале июня регистрировались также на побережьях Румынии и Болгарии. В то же время в Одесском заливе снова обнаруживают живых, но тяжело контуженных животных.

Эколог убежден, что после начала полномасштабного вторжения России именно война стала главной причиной массового мора черноморских китообразных. Он объясняет, что постоянные взрывы, запуски ракет и использование военных сонаров создают мощную акустическую нагрузку, которая дезориентирует дельфинов и разрушает экосистему моря.

Кроме того, Русев обращает внимание на загрязнение Черного моря нефтепродуктами и другими токсичными веществами, попадающими в воду в результате боевых действий. По его словам, сочетание химического загрязнения и акустического воздействия производит тяжелые поражения организма животных и приводит к их гибели.

К слову, за годы полномасштабной войны в море увеличилась концентрация азота, фосфора, нитратов, тяжелых металлов, горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и других опасных соединений. Все это оказывает негативное влияние на популяцию черноморских китообразных, уменьшая их жизнеспособность и способность к восстановлению.

По мнению ученого, если ситуация не изменится, Черное море может лишиться своих уникальных морских жителей.

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