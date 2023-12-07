Оползни в истории Одессе: более 250 случаев регулярно разрушавших береговую зону

7 декабря 1912 года на морском побережье от Ланжерона до Отрады произошел крупный оползень, который вызвал большие разрушения.
Одесса всегда страдала от оползней, которые были головной болью всех одесских властей. Кроме того, оползни препятствовали росту города и строительству зданий в прибрежной зоне. На протяжении более чем 17 километров — от порта до Люстдорфа — нет участков, где оползни не разрушали бы побережье, изменив береговую линию.
С 1797 года в Одессе было зарегистрировано более 250 крупных оползней. Один из самых значительных был зафиксирован в 1855 году в районе Дачи Ковалевского. В 1861 году на Ланжероне в море опустился участок площадью около 10 тысяч квадратных метров, а в 1897 году в море «съехала» часть берега на Малом Фонтане.
Последствия оползня 1912 года
Оползень, случившийся 7 декабря 1912 года, был не самым большим, но достаточно опасным: участок берега длиной более километра и шириной 64 метра опустился на 19 метров. Были разрушены здания и постройки, которые находились в зоне оползня. Той же зимой история повторилась: в море сполз кусок берега на Большом Фонтане.
Прежде, чем городская власть стала заниматься этой проблемой, прошло больше месяца — комиссия технического общества начала работу только 15 января 1913 года. На первом же заседании была восстановлена постоянная комиссии по оползням, которая занялась решением этой проблемы. Впрочем, без особого успеха.
Оползень в Одессе 1918 года
Через несколько лет, в мае 1918 года, оползень снова «съел» кусок одесского берега, на этот раз в море опустилась часть улицы Черноморской. Почва у береговой полосы стала оседать еще утром, и «прибрежные дачи с садами и постройками сползли к морю, образовав во многих местах глубокие пропасти». Прекратилось движение трамвая, пропала телефонная связь.
Проблема оползней в Одессе не решена до сих пор и остается по-прежнему актуальной — несмотря на то, что ею занимаются специалисты многих направлений науки.
Источники: grad.ua, А. Догадайло «Из истории одесских оползней»
Фото: usionline.com