Оползни в истории Одессе: более 250 случаев регулярно разрушавших береговую зону

Одесса всегда страдала от оползней, которые были головной болью всех одесских властей. Кроме того, оползни препятствовали росту города и строительству зданий в прибрежной зоне. На протяжении более чем 17 километров — от порта до Люстдорфа — нет участков, где оползни не разрушали бы побережье, изменив береговую линию.

С 1797 года в Одессе было зарегистрировано более 250 крупных оползней. Один из самых значительных был зафиксирован в 1855 году в районе Дачи Ковалевского. В 1861 году на Ланжероне в море опустился участок площадью около 10 тысяч квадратных метров, а в 1897 году в море «съехала» часть берега на Малом Фонтане.

Последствия оползня 1912 года

Оползень, случившийся 7 декабря 1912 года, был не самым большим, но достаточно опасным: участок берега длиной более километра и шириной 64 метра опустился на 19 метров. Были разрушены здания и постройки, которые находились в зоне оползня. Той же зимой история повторилась: в море сполз кусок берега на Большом Фонтане.

Прежде, чем городская власть стала заниматься этой проблемой, прошло больше месяца — комиссия технического общества начала работу только 15 января 1913 года. На первом же заседании была восстановлена постоянная комиссии по оползням, которая занялась решением этой проблемы. Впрочем, без особого успеха.

Оползень в Одессе 1918 года

Через несколько лет, в мае 1918 года, оползень снова «съел» кусок одесского берега, на этот раз в море опустилась часть улицы Черноморской. Почва у береговой полосы стала оседать еще утром, и «прибрежные дачи с садами и постройками сползли к морю, образовав во многих местах глубокие пропасти». Прекратилось движение трамвая, пропала телефонная связь.

Проблема оползней в Одессе не решена до сих пор и остается по-прежнему актуальной — несмотря на то, что ею занимаются специалисты многих направлений науки.

Источники: grad.ua, А. Догадайло «Из истории одесских оползней»

Фото: usionline.com