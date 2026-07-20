Ключевые моменты:

Морская вода на популярных пляжах Одессы и Черноморска соответствует санитарным нормам.

Проверку провели на пляжах «Отрада», «Ланжерон», «Аркадия», «Дельфин», а также на 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана и на пляже «Центральный» в Черноморске.

Лабораторные исследования не выявили опасных микробиологических отклонений.

Качество морской воды может меняться после сильных дождей и под влиянием других погодных факторов.

Отдыхающим рекомендуют следить за официальными обновлениями и купаться только на официально открытых пляжах.

Можно ли купаться в море

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал результаты очередного мониторинга качества морской воды на побережье Черного моря. Согласно данным лабораторных исследований, все отобранные образцы соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Проверки проводились в определенных точках мониторинга. В частности, специалисты исследовали воду на пляжах «Отрада», «Ланжерон», «Аркадия», «Дельфин», а также на 10-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана. Кроме того, морскую воду проверили на пляже «Центральный» в Черноморске.

По результатам анализов ни в одной из этих локаций не зафиксировано превышения допустимых показателей или других опасных отклонений.

Вместе с тем эпидемиологи подчеркивают, что качество морской воды может меняться под воздействием погодных условий, в частности после сильных дождей или других природных факторов. Поэтому жителям и гостям региона рекомендуют следить за актуальной информацией, которую публикуют официальные органы и местные СМИ.

Отдыхающим напоминают, что купаться следует только на официально открытых и специально оборудованных пляжах, безопасность которых подтверждена решениями Одесской областной военной администрации или органов местного самоуправления.

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