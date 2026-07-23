Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одесской области – 21-22°С.

На море ожидается значительное волнение, ветер до 20 м/с.

Из-за дождя и грозы отдых на пляже может быть некомфортным.

Температура воды в Одессе 23 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды у побережья Одесской области 23 июля составит 21-22°С.

Такая вода остается комфортной для купания. Но при сильном ветре море может ощущаться холоднее, а заходить в воду во время волнения и грозы не рекомендуется.

Каким будет море у побережья Одесской области

По прогнозу синоптиков, вдоль побережья Одесской области ожидается северный ветер 15-20 м/с, умеренный дождь, ночью местами значительный, возможна гроза.

Волнение моря будет значительным, при этом опасных уровней моря вдоль побережья не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит 17-22°С, днем – 23-28°С.

Стоит ли идти на пляж 23 июля

Теплая вода остается плюсом для любителей моря, однако ветер, волны и возможные грозы могут испортить пляжный отдых. Перед походом к морю стоит проверить актуальные погодные условия и предупреждения.

Во время отдыха у побережья важно соблюдать правила безопасности и не заходить в воду при грозе или сильном волнении.

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