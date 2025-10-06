Ключевые моменты:
- 6 октября в Одессе без света остались абоненты Северного и Южного РЭС;
- Причина — плановые работы энергетиков;
- Восстановить электроснабжение обещают до 18:00 часов.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- С 1-6 Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Каритана Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Южная, 8,
- Южная дор., 1-73,
- Похилая, 1-174,
- Светлая, 1,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- Николаевская др., 65,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Ак. Вернадского, 18-51,
- Китобойная, 6,
- Николаевская дорога, 132/8,
- Куприна, 50-54,
- Педагогическая, 21,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина, 25а,27,
- пер. 2й Китобойный, 1-18,
- пер. Черниговский, 1а.