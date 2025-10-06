отключение света

Ключевые моменты:

  • 6 октября в Одессе без света остались абоненты Северного и Южного РЭС;
  • Причина — плановые работы энергетиков;
  • Восстановить электроснабжение обещают до 18:00 часов.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • С 1-6 Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кошица, 1-69,
  • Каритана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Южная дор., 1-73,
  • Похилая, 1-174,
  • Светлая, 1,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • Николаевская др., 65,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Ак. Вернадского, 18-51,
  • Китобойная, 6,
  • Николаевская дорога, 132/8,
  • Куприна, 50-54,
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина, 25а,27,
  • пер. 2й Китобойный, 1-18,
  • пер. Черниговский, 1а.

