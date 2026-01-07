Ключевые моменты:

На Новый год потребление электроэнергии в Одессе было ниже.

После возвращения бизнеса к работе нагрузка выросла.

В области действуют ограничения из-за поврежденных подстанций.

Но уже с понедельника потребление выросло: предприятия вернулись к работе, добавились утренние и вечерние пики. В то же время, оборудование после вражеских атак еще не восстановлено полностью.

«В Одесском, Измаильском и Болградском районах продолжают действовать вынужденные сетевые ограничения, чтобы уберечь поврежденные трансформаторы от перегрузки. 25 подстанций нуждаются в длительном ремонте, поэтому перейти к прогнозируемым графикам пока невозможно», – объясняют в ДТЭК.

Чтобы поддержать систему, пока идет ее восстановление, потребителей просят пользоваться мощными приборами по очереди, а бизнес – на время ограничить наружное освещение.

