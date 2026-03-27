Ключевые моменты:

  • В Одессе и области потеплеет до 12-19°С.
  • Существенных осадков не ожидается, но утром местами возможен дождь.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Ночью и утром – туман, видимость до 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 28 марта

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 марта

По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только утром и днем местами дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С, местами – до 19°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

