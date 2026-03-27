Ключевые моменты:
- В Одессе и области потеплеет до 12-19°С.
- Существенных осадков не ожидается, но утром местами возможен дождь.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Ночью и утром – туман, видимость до 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 28 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 марта
По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только утром и днем местами дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С, местами – до 19°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
