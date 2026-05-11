Ключевые моменты:

Завтра, 12 мая, в Одессе и области ожидается ухудшение погоды: дождь, гроза и порывистый ветер до 20 м/с.

Объявлен «желтый» уровень опасности.

Температура воздуха составит до 15-17°С тепла в Одессе и до 20°С со знаком плюс по области, ночью – до 8-13°С.

В регионе также возможны туман в утренние часы и ухудшение видимости на дорогах до 200-500 м.

Ветер, ветки и мины: правила безопасности на 12 мая

В связи со штормовым предупреждением городские власти просят одесситов и гостей города быть максимально осторожными. Во время сильного ветра и дождя из-за риска падения веток и обрыва проводов стоит ограничить свои перемещения по улицам. Это особенно важно для детей, пожилых людей и беременных женщин.

Водителей просят не оставлять свои машины под деревьями и линиями электропередач, а также не парковаться на решетках дождеприемников, чтобы не мешать отводу воды с дорог.

Отдельное предупреждение касается любителей прогулок у моря: опасность нахождения в пляжной зоне сейчас слишком высока. Шторм в Черном море серьезно усиливает минную опасность – морские мины может сорвать с якорей и прибить к берегу или они могут дрейфовать вдоль побережья. В такую погоду риск неконтролируемого подрыва мины возрастает в разы. Если вы заметили на берегу или в воде предмет, похожий на снаряд, ни в коем случае не приближайтесь к нему и сразу звоните по номеру 102.

Вы также можете узнать: Масляное пятно дошло до нацпарка «Тузловские лиманы»: экологи фиксируют огромную площадь загрязнения

Прогноз погоды в Одессе на 12 мая

По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 14-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 мая

По Одесской области 12 мая облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем умеренный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 15-20°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Читайте также: Грядет «адское лето»: ученые объявили о приходе супер-Эль-Ниньо в 2026 году.