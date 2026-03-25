Ключевые моменты:

В апреле возможны кратковременные заморозки после потепления, что может повлиять на урожай;

В конце апреля температура может подняться до +20–25°C, возможно раннее открытие пляжного сезона;

В мае прогнозы расходятся: возможны как сильные ливни, так и начало засухи;

Летом температура может достигать +35–40°C из-за глобальных климатических процессов, но вероятность такого сценария сейчас оценивают примерно в 40%.

Материал подготовлен на основе комментария старшего преподавателя кафедры метеорологии и климатологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, кандидата географических наук Ольги Уманской, с которой пообщалась журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук.

Редакция также учла сезонные температурные нормы для Одесского региона, а также сопоставила их с текущими прогнозами синоптиков и открытыми климатическими данными. В материале учтены оценки влияния глобальных явлений «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья», которые могут влиять на формирование температурного режима в Европе.

Отдельно проанализированы риски для аграрного сектора — в частности, влияние весенних заморозков, суховеев и возможных летних засух, что подтверждается многолетними наблюдениями и предыдущими публикациями о климатических изменениях в Одесской области.

Помимо беседы с метеорологом мы использовали собственные материалы «Одесской жизни», открытые метеоданные и климатические обзоры.

Классическая зима и мягкий март

С утверждением, что прошлая зима была аномально холодной, метеоролог не согласна.

– Зима-то была как раз в норме, – классическая зима. Просто мы уже отвыкли. Пять лет подряд такой зимы не было, – отмечает Ольга Уманская. – Насколько часто у нас будут повторяться такие зимы — предсказать почти невозможно. Из-за глобального потепления климатическая система планеты вышла из равновесия.

Возможно, поэтому и оттепель, которая принесла обильные паводки, наступила в Одесской области тоже довольно внезапно. А настоящая, астрономическая весна в наших краях началась в этом году 20 марта — в день весеннего равноденствия. Солнце поднимается все выше, дни становятся все длиннее, воздух — теплее. И одесситов, которые так ждали тепла, весенняя погода не обманула.

– Обычно у нас весна очень ветреная. Но в этом году она началась комфортно, – отмечает метеоролог. – Температура воздуха на 1-2°C выше нормы. И прогнозируется, что такая тенденция сохранится и дальше. Правда, в последних числах марта ожидаются осадки и незначительное похолодание. Возможно, от +2°C ночью и до +9°C днем.

После потепления – заморозки

Первая декада апреля ожидается влажной и прохладной.

Днем будет теплее — около +12-14°C. Поэтому на морском побережье можно гулять дольше. Но солнце еще не в состоянии хорошо прогреть землю и море. Ночью температура будет держаться примерно на уровне +5°C.

– Полноценная весна начнется только во второй декаде апреля. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха поднимется выше нормы, – рассказывает Ольга Уманская. – Днем температура будет держаться около +12-16°C. Потеплеет и ночью — примерно до +7-9°C. Облачность будет кратковременной. И значительных дождей синоптики не обещают. Поэтому зонтики, скорее всего, не понадобятся.

Но весна — это переходный и не слишком предсказуемый сезон, напоминает метеоролог. И после потепления вполне возможны краткие заморозки — может прийти холодный воздух из Арктики.

– Не скажу, что выпадет снег, как это было в апреле прошлого года. Но заморозки — пусть и кратковременные — вполне обычное явление для апреля, – подчеркивает Ольга Уманская.

О рисках для урожая и пользе снежной зимы

Под угрозой заморозков оказываются цветущие деревья: абрикос, алыча, вишня, черешня, персик. И каждую весну из-за морозов, пусть даже кратковременных, мы рискуем потерять урожай фруктов. Правда, этой весной у деревьев есть шанс стать более устойчивыми.

– Из-за того, что в этом году зима была довольно влажной, растения чувствуют себя гораздо лучше. Например, хвойные, сосны всегда были «уставшими», подсохшими. А в этом году они очень хорошо перезимовали. Температура в целом была некритичной для них, а влаги — много. Корневая система немного отошла от зимних засух, – отмечает специалист. – Ведь у нас и зимой засухи раньше были постоянными. Осадков было не так много, и снежный покров не появлялся. А эта зима должна дать хороший старт развитию растений. И поэтому деревьям, я считаю, легче будет и входить в весну, и даже переживать летние засухи — впервые за пять лет.

Прощаемся с куртками, надеваем купальники

Конец апреля принесет в Одессу настоящее лето. Зацветет акация. Дневная температура может подняться до +20-25°C. Поэтому появится возможность убрать куртки и перейти на более легкую одежду. Потеплеют и ночи — столбики термометров не будут опускаться ниже +11°C. Но вместе с теплом может увеличиться и вероятность гроз.

Также не исключено открытие купального сезона. Правда, самые закаленные одесситы купаются в море круглый год. Но все же большинство ждет, пока морская вода станет комфортной. В апреле ее температура достигнет +8-12°C. Но к концу месяца, когда, по ориентировочному прогнозу, в Одессе установится почти летняя погода, более теплолюбивые одесситы тоже смогут без дрожи окунуться в морские волны. Вода прогреется до +19-20°C.

Май: дождливый или засушливый?

Прогноз погоды на май является долгосрочным. Поэтому мнения синоптиков расходятся. При этом все отмечают: в начале месяца ожидается приятная, теплая погода с постепенным повышением температуры. А в конце мая будет по-летнему жарко. Воздух прогреется до +25-28°C.

– Что касается количества осадков — единого мнения у синоптиков нет. Некоторые определяют май как самый влажный месяц не только весны, но и лета. Прогнозируют сильные ливни, грозы, шквалистые усиления ветра. Насколько осадки будут интенсивными, сейчас судить можно очень приблизительно, – не скрывает Ольга Уманская. – Ведь это очень далекий прогноз. Он строится на основе статистики, климатических расчетов и многолетних наблюдений. Насколько сильными на самом деле будут осадки, может предсказать только трехдневный прогноз.

В то же время некоторые специалисты уже на конец мая прогнозируют засухи в Одесской области. Сопровождаться они будут суховеями. Эти сильные ветры высушивают верхние слои почвы, вызывают пылевые бури, уничтожают растения. Если этот прогноз оправдается, одесские аграрии рискуют потерять урожай.

– Я не стала бы ориентироваться на прямо критические засухи, – отмечает метеоролог. – Зима была снежной, осадков хватало, грунтовые воды пополнились влагой и еще долго будут удерживать ее. Поэтому, если май окажется дождливым или хотя бы нормальным по осадкам — засуха отложится на лето. А вот летние засухи в Одесской области уже становятся нормой.

Жару в Одессу принесет «Эль-Ниньо»: каким будет лето

Погоду на лето, конечно, прогнозируют долгосрочные прогнозы. Их публикуют мировые метеорологические центры. Согласно прогнозам некоторых из них, в этом году лето в Одесской области войдет в пятерку самых жарких и засушливых.

Поскольку все в природе взаимосвязано, на погодные условия на планете влияют глобальные климатические явления. В частности — изменение температуры поверхностных вод Тихого океана в районе экватора. Эти природные явления называются «Ла-Нинья» (маленькая девочка) и «Эль-Ниньо» (маленький мальчик, малыш).

– «Ла-Нинья» связана со снижением температуры океанических вод. Сейчас ее период заканчивается. И после нейтрального этапа в активную фазу переходит «Эль-Ниньо». То есть температура Тихого океана будет расти, – рассказывает Ольга Уманская. – Соответственно вырастет температура во всем мире. Не исключено, что это произойдет уже в июне.

Засуха и жара – пока что на 40%

Последствиями активности «малыша» могут стать новые рекорды жары и увеличение количества погодных катаклизмов и в Одесском регионе.

– Температура воздуха в июне может быть выше нормы. Среднесуточная поднимется до +27°C. А уже июль и август станут чрезвычайно жаркими. Ожидаются волны тепла, когда температура будет достигать +35-40°C. Морская вода при такой жаре может прогреться до +25°C, – рассказывает метеоролог. – Предполагаются и тропические ночи — когда температура не опускается ниже +20°C. Обычно в такие очень длительные периоды жары и возникают экстремальные погодные явления — грозы, ливни, шквалы, град. Кажется, что атмосфера пытается вернуть себе утраченное равновесие. Именно из-за того, что интенсивность этих ливней очень велика, земля не успевает их впитать. Влагу получает только самый верхний слой почвы — даже не тот, где находится корневая система растений. Поэтому засухи не избежать. Кроме того, увеличивается угроза лесных и степных пожаров. Риск таких стихийных бедствий усиливают высокие температуры и сухой воздух.

Однако вероятность развития «Эль-Ниньо» специалисты на сегодня оценивают в 40%. Поэтому пока не стоит окончательно прогнозировать этим летом в Одесской области сильную жару.

Тем более, метеорологи и сами признают, что долгосрочные прогнозы часто не бывают точными. Предсказать погоду на месяцы вперед довольно сложно. Поэтому к таким прогнозам лучше относиться осторожно. Хотя к засухам и другим природным катаклизмам все же стоит подготовиться в любом случае.

Одесситам же остается надеяться, что у природы не бывает плохой погоды.

