Ключевые моменты:

Историческое здание на Французском бульваре частично демонтировали во время воздушной тревоги

Городские власти подтвердили повреждение объекта культурного наследия

Разрешений на строительные работы у компании-арендатора не обнаружили

Из-за противоречий в документах статус здания до сих пор оспаривают в судах

Материал подготовлен на основе проверки фактов журналистами «Одесской жизни» после инцидента на Французском бульваре, 10 в ночь на 24 марта 2026 года. Данные сопоставлены со свидетельствами очевидцев и официальными сообщениями органов власти.

Информация подтверждена результатами обследования, проведенного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета, Департаментом благоустройства и профильными структурами по охране культурного наследия. По их выводам, здание повреждено, а разрешительные документы на работы отсутствуют.

Использован комментарий главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера относительно выданного предписания о приостановке работ и подготовки обращения в правоохранительные органы.

Отдельно проверены судебные материалы (определение Одесского окружного административного суда) и данные об аренде участка после приватизации имущественного комплекса в 2021 году и заключения договора аренды в 2024 году.

В качестве источников использованы официальные сообщения Одесского горсовета и ОВА, судебные документы, открытые реестры, публикации «Одесская жизнь».

Что произошло на Французском бульваре?

Частичному демонтажу исторического здания на Французском бульваре во время воздушной тревоги уделили внимание все: местные и национальные медиа, активисты, депутаты, одесские чиновники. Почему такое поведение арендаторов коммунальной земли в Одессе становится возможным, пыталась выяснить «Одесская жизнь».

Несколько дней назад соцсети Одессы всколыхнул пост: во время воздушной тревоги строительная техника начала демонтаж одного из зданий, расположенных на территории бывшего винзавода. Поскольку часть помещений по адресу Французский бульвар, 10 является или считается памятником архитектуры и градостроительства местного значения – «Здание складов удельного ведомства» – горожане забили тревогу.

Что показала проверка местной власти?

Уже на следующий день после инцидента представители Управления государственного архитектурно-строительного контроля, ОМВА, Департамента благоустройства и Управления по работе с ЮНЕСКО и охране культурного наследия провели обследование. Они признали: памятник поврежден.

По результатам проверки составлен акт, который позволит обратиться в прокуратуру с требованием внести сведения в ЕРДР по факту уничтожения объекта культурного наследия, – отметили в мэрии.

Проверяющие сообщили, что этот участок на правах аренды принадлежит ООО «Каплор 7» с целевым назначением «для размещения и эксплуатации объектов промышленности», а любые разрешения на строительные работы фирме не выдавались.

Поскольку другим арендаторам застройка города в обход разрешительных документов в прошлом это не сильно мешало, одесситы предполагают, что на месте старинных зданий появятся новые многоэтажки.

Культурный памятник или просто старинное здание?

Для законной реализации вероятных планов ООО «Каплор 7» застроить участок высотками, необходимо «устранить» две основные преграды.

Первая: изменение целевого назначения участка на «жилую и общественную застройку». По словам депутатки Ольги Квасницкой, фирма уже работает над этим. Более серьезным препятствием является статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения. Однако с признанием этого статуса не все так однозначно.

По адресу Французский бульвар, 10 расположен комплекс зданий – сами склады, «Пивзавод» и другие. Какая из них или сразу обе являются памятниками – до сих пор предмет судебных разбирательств.

Как указано в определении Одесского окружного админсуда, в 1991 году под охрану государства было взято здание (часть складов удельного ведомства) по адресу Французский бульвар, 10, литера Д.

Однако внесено в соответствующие документы это здание было под номером 6. Кроме того, фирма приватизировала имущественный комплекс с несколькими номерами, а не одним (который в Государственном реестре памятников культурного наследия не значится).

Эти и другие несоответствия стали основанием для подачи иска с требованием отменить охранное предписание (документ, который запрещает проводить работы, способные повредить памятник: снос, строительство и т.д.).

Это предписание выдал Департамент Одесской ОГА для обследования и реставрации здания, поврежденного в результате воздушной вражеской атаки, однако касалось оно здания «Пивзавод», а не части «складов».

Суд удовлетворил требование фирмы и отменил охранное предписание, а чиновники подали апелляцию. Высшая инстанция должна установить либо факт судебной ошибки, либо пробелы в оформлении документов чиновниками.

В свою очередь, комментируя ситуацию с демонтажем одного из зданий, глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что охранное предписание имеют оба здания. После обследования ОВА выдала предписание о приостановке строительных работ, предоставлении документов для сохранения памятника и подготовке иска в правоохранительные органы.

Такая быстрая реакция областной и городской власти дает определенную надежду. Однако тревожит другое: не будут ли новые документы снова признаны судом «недостаточным доказательством»? Кто способствовал такой путанице и как возникла двойственность официальных документов — вопрос, на который вряд ли удастся быстро получить ответ.

Можно ли сохранить здание на Французском бульваре, или Почему система не работает

Городские и государственные управления, департаменты, депутатский корпус – это структуры, которые должны контролировать использование земли громады по целевому назначению. Или, как в нашем случае, сохранение памятников. Однако, учитывая количество застроек и нарушений, существующая система работает не в полной мере эффективно.

Причин достаточно: несовершенство законодательства, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неповоротливая судебная система, сговор арендаторов с должностными лицами (что доказать практически невозможно) и другие.

Действенным инструментом, на наш взгляд, в этом случае может стать контроль громады. Конечно, юридически есть возможность оспаривать застройку: выражать протест, создавать петиции, участвовать в общественных слушаниях, обращаться в правоохранительные органы и т.д.

Однако часто реакция на такие действия оказывается растянутой во времени и, как следствие, мало влияет на незаконное строительство.

Громада Одессы должна знать, на каких условиях сдается в аренду земля

Продаваться или сдаваться в аренду могут и участки рекреационного назначения, и участки, на которых расположены отдельные памятники местного и национального значения. В обоих случаях и собственник, и арендатор обязаны соблюдать требования по охране и сохранению памятника либо придерживаться целевого назначения участка.

Основной способ продажи или аренды свободной земли – аукционы. Торги проводятся онлайн в системе Prozorro. Поскольку потенциальные нарушители условий аренды не заинтересованы в лишней огласке, они пользуются другим способом.

Закон позволяет не проводить аукционы, если на земельном участке уже расположены объекты недвижимости (дом, здание), принадлежащие покупателю на праве собственности. В таком случае решение о продаже или аренде земли принимает местный совет (говорят, что именно в этом случае «договориться» проще).

Именно такой вариант использовало и ООО «Каплор 7». Владелец зданий, входящих в имущественный комплекс винзавода «Одессавинпром», получил их при приватизации предприятия в 2021 году, а уже в 2024 году – сроком на 15 лет и землю, на которой эти здания расположены.

Понятно, что аренда земли выгодна городу — это значительные средства, которые пополняют местный бюджет. В случае невыполнения условий договора аренды местная власть может его расторгнуть. Такое происходит, но почему-то крайне редко в отношении участков у моря или в центре города.

На каких условиях участки сдаются в аренду, может узнать любой одессит (эта информация является публичной). Правда, после обращения в Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений ОГС. Но почему бы не публиковать не только факт заключения договора, но и его условия в свободном доступе?

Ведь персональные данные арендатора можно обезличить. В таком случае и общественные активисты, и депутаты могли бы отслеживать неправомерные действия арендатора на ранних этапах.

В частной беседе сотрудники департамента сослались на большую нагрузку, нехватку времени и кадров. Почему бы тогда не привлечь соответствующие постоянные или временные депутатские комиссии, которым можно делегировать функции проверки?

Мы далеки от мысли, что ответственным лицам неизвестны дополнительные возможности контроля за выполнением договоров аренды. Они существуют и могли бы упростить работу чиновников.

Тем временем одесситов уже давно не удивляют новые ЖК или гостиницы на побережье. Старожилы с грустью вспоминают времена, когда море было видно из гораздо большего количества точек, да и добраться к нему было проще, а на месте бетонно-стеклянных конструкций радовали глаз деревья и старинные здания.

Пока власть разводит руками, а активисты пытаются повлиять на ситуацию с застройкой, мы теряем то, что стоит дороже денег — историческую память и наследие наших детей.

