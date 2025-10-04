Ключевые моменты

Газета «На пенсии» отмечает 20-летний юбилей и продолжает вдохновлять читателей жить активно и с оптимизмом.

Первый номер издания вышел в 2005 году и создавался буквально «на коленках» энтузиастами во главе с Геннадием Чабановым.

Сегодня «На пенсии» — всеукраинское медиа с печатной версией, сайтом, страницами в Facebook, Telegram и YouTube-каналом.

Несмотря на войну и трудности, редакция продолжает поддерживать своих читателей, напоминая: «На пенсии — живем!»

Первый номер делался «на коленках»

Почему «На пенсии»? Потому что именно пенсионеры с самого начала были желанной аудиторией — это поколение, которое всегда читало. Тем более, в середине нулевых люди старшего возраста составляли значительную часть населения Украины. Геннадий Чабанов, журналист по профессии, заинтересовался: в чем их потребность? Большой спрос был на разъяснение пенсионного законодательства простым человеческим языком.

Как вспоминал господин Геннадий, первый номер газеты «На пенсии», что называется, делался «на коленках». Он сам писал тексты, редактировал, вычитывал вместе с женой и дочерью-школьницей. Просил знакомых помочь сверстать номер, оплачивая печать собственными средствами. И всё удалось.

От замысла до первого выпуска газеты прошло пару месяцев, и 4 октября 2005 года вышел первый номер. Все семь тысяч экземпляров читатели раскупили за несколько дней. Это был успех.

«На пенсии» стремительно растет: чаще, толще и по всей Украине



Первые тиражи выходили раз в две недели и только в Одесской области. А уже с 1 января 2006 года «На пенсии» начала выходить по всей Украине — в розницу и по подписке.

Теперь «На пенсии» — еженедельное национальное издание на двенадцати страницах. В Одесской области газета выходила на двадцати страницах. Коллектив расширялся, а редактором на долгие годы стала Ирина Анциферова.

Пенсионное законодательство слишком сложно прописано, поэтому задачей журналистов было объяснять его, а также социальные и юридические вопросы понятным языком. Постепенно в каждом номере начали появляться бесплатные тематические приложения — «Здоровье», «Дача», «Льготы», «Деньги», «Вкусно».

«На пенсии» читают даже в оккупации

В лучшие времена тиражи «На пенсии» составляли 75 тысяч экземпляров еженедельно, сейчас — более 30 тысяч. Из-за войны и оккупации газета потеряла доступ к части читателей. В своё время только в Донецке было более 10 тысяч подписчиков. А ещё — Луганщина, Крым, значительные части Запорожской и Херсонской областей. Но, по словам читателей, даже в оккупации о газете помнят и скучают. Например, недавно на подконтрольную территорию приехала женщина, чья 80-летняя мать попросила привезти «хотя бы одну газетку “На пенсии”». И дочь действительно привезла.

«На пенсии» набирает популярность в интернете

Для кого газета «На пенсии»? Уверенно скажем — для всей семьи. Ведь здесь есть всё, что пригодится, — стоит лишь развернуть газету. Или зайти на сайт «На пенсии». Или в Фейсбук. Или в Телеграм. Или включить Ютуб. За годы существования «На пенсии» выросла до всеукраинского бренда и представлена онлайн на многих популярных платформах.

Сайт «На пенсии»: социальные темы и советы для пенсионеров и их семей

Уже 11 лет работает и завоевал популярность сайт «На пенсии». Только за прошлый год его посетили более 23 миллионов человек, а количество просмотров достигло 167 миллионов. На сайте удобный поиск и четко выделенные рубрики: «Пенсионное дело», «Коммуналка», «Льготы», «Здоровье», «Дача», «Домашний адвокат», «Потребитель» и другие.

Страницы в Фейсбуке: пространство для общения и обмена информацией

Фейсбук-страница «На пенсии» стала площадкой для обмена мнениями и общения о важном и интересном. Подписчики даже в мессенджере обращаются с вопросами. Там всегда стараются ответить и привлечь экспертов.

Ещё одна страница издания в Фейсбуке «На пенсии. Живем» появилась не так давно. Здесь искренне дарят приятные эмоции, лёгкую информацию, множество красивых пейзажей и душевных историй.

Ютуб-канал «На пенсии»: помогает разобраться в пенсионных вопросах

В 2023 году «На пенсии» пришла в Ютуб. Наличие более 20 тысяч подписчиков ютуб-канала «На пенсии» свидетельствует — это было правильное решение. Многие включают разъяснительные видео и слушают их, занимаясь домашними делами.

Телеграм-канал «На пенсии»: главные новости коротко и оперативно

Для тех, кто ценит своё время и лаконичность, всё самое важное собирает официальный телеграм-канал «На пенсии». Канал популярен и среди молодёжи, и среди людей среднего возраста, и уже собрал 8 тысяч подписчиков.

Слова, с которых началось издание

20 лет газета выходила под лозунгом «На пенсии жизнь только начинается».

– Мы хотим, чтобы читатели смотрели на жизнь не только с высоты прожитых лет, но и с позитивной стороны. А для этого поднимаем людям настроение и заряжаем их бодростью, – говорит Геннадий Чабанов, главный редактор и основатель газеты «На пенсии». – Считаю, что у нас это получается.

Но недавно издание получило письмо от постоянного читателя. Он предположил: фраза «На пенсии жизнь только начинается» немного устарела.

– Я не считаю, что лозунг «На пенсии жизнь только начинается» не соответствует времени. Но сегодняшняя реальность диктует новые условия, – продолжает Геннадий Чабанов. – Из-за войны люди живут в постоянном стрессе, в условиях почти ежедневных воздушных тревог, при этом получают маленькие пенсии. Да, жизнь изменилась к худшему. Но, несмотря ни на что, нужно жить. Общаться с родными, заботиться о здоровье, поддерживать друг друга и приближать нашу победу. Это и есть наш главный вызов сегодня.

Итак, двадцать лет назад газета начала свой путь со словами: «На пенсии жизнь только начинается». Теперь издание уверенно говорит: «На пенсии — живем!». Потому что жизнь продолжается.

Подготовили Вячеслав Диордиев, Светлана Шевчук

«Одесская жизнь» искренне поздравляет коллег и читателей газеты «На пенсии» и её интернет-платформ. Желаем ещё долгих лет продуктивной работы, тысяч интересных и полезных статей, увеличения числа подписчиков и, конечно, номера, посвящённого Победе Украины в войне за свою независимость!