Ключевые моменты

  • Газета «На пенсии» отмечает 20-летний юбилей и продолжает вдохновлять читателей жить активно и с оптимизмом.
  • Первый номер издания вышел в 2005 году и создавался буквально «на коленках» энтузиастами во главе с Геннадием Чабановым.
  • Сегодня «На пенсии» — всеукраинское медиа с печатной версией, сайтом, страницами в Facebook, Telegram и YouTube-каналом.
  • Несмотря на войну и трудности, редакция продолжает поддерживать своих читателей, напоминая: «На пенсии — живем!»

Первый номер делался «на коленках»

Почему «На пенсии»? Потому что именно пенсионеры с самого начала были желанной аудиторией — это поколение, которое всегда читало. Тем более, в середине нулевых люди старшего возраста составляли значительную часть населения Украины. Геннадий Чабанов, журналист по профессии, заинтересовался: в чем их потребность? Большой спрос был на разъяснение пенсионного законодательства простым человеческим языком.

Главный редактор Геннадий Чабанов и дизайнер Наталья Спивак.

Как вспоминал господин Геннадий, первый номер газеты «На пенсии», что называется, делался «на коленках». Он сам писал тексты, редактировал, вычитывал вместе с женой и дочерью-школьницей. Просил знакомых помочь сверстать номер, оплачивая печать собственными средствами. И всё удалось.

От замысла до первого выпуска газеты прошло пару месяцев, и 4 октября 2005 года вышел первый номер. Все семь тысяч экземпляров читатели раскупили за несколько дней. Это был успех.

«На пенсии» стремительно растет: чаще, толще и по всей Украине


Первые тиражи выходили раз в две недели и только в Одесской области. А уже с 1 января 2006 года «На пенсии» начала выходить по всей Украине — в розницу и по подписке.

Теперь «На пенсии» — еженедельное национальное издание на двенадцати страницах. В Одесской области газета выходила на двадцати страницах. Коллектив расширялся, а редактором на долгие годы стала Ирина Анциферова.

Ирина Анциферова

Пенсионное законодательство слишком сложно прописано, поэтому задачей журналистов было объяснять его, а также социальные и юридические вопросы понятным языком. Постепенно в каждом номере начали появляться бесплатные тематические приложения — «Здоровье», «Дача», «Льготы», «Деньги», «Вкусно».

«На пенсии» читают даже в оккупации

В лучшие времена тиражи «На пенсии» составляли 75 тысяч экземпляров еженедельно, сейчас — более 30 тысяч. Из-за войны и оккупации газета потеряла доступ к части читателей. В своё время только в Донецке было более 10 тысяч подписчиков. А ещё — Луганщина, Крым, значительные части Запорожской и Херсонской областей. Но, по словам читателей, даже в оккупации о газете помнят и скучают. Например, недавно на подконтрольную территорию приехала женщина, чья 80-летняя мать попросила привезти «хотя бы одну газетку “На пенсии”». И дочь действительно привезла.

«На пенсии» набирает популярность в интернете

Для кого газета «На пенсии»? Уверенно скажем — для всей семьи. Ведь здесь есть всё, что пригодится, — стоит лишь развернуть газету. Или зайти на сайт «На пенсии». Или в Фейсбук. Или в Телеграм. Или включить Ютуб. За годы существования «На пенсии» выросла до всеукраинского бренда и представлена онлайн на многих популярных платформах.

Пенсионная телепрограмма - корректор Ирина Кузькова и редактор Диана Боровская
Корректор Ирина Кузькова (слева) и редактор Диана Боровская работают над выпуском «Пенсионной телепрограммы» — издания, тесно связанного с «На пенсии».

Сайт «На пенсии»: социальные темы и советы для пенсионеров и их семей

Уже 11 лет работает и завоевал популярность сайт «На пенсии». Только за прошлый год его посетили более 23 миллионов человек, а количество просмотров достигло 167 миллионов. На сайте удобный поиск и четко выделенные рубрики: «Пенсионное дело», «Коммуналка», «Льготы», «Здоровье», «Дача», «Домашний адвокат», «Потребитель» и другие.

редактор газеты На пенсии Виктория Шулева и заместитель главного редактора Юлия Котляр
Редактор газеты «На пенсии» Виктория Шулева (слева) и заместитель главного редактора Юлия Котляр.

Страницы в Фейсбуке: пространство для общения и обмена информацией

Фейсбук-страница «На пенсии» стала площадкой для обмена мнениями и общения о важном и интересном. Подписчики даже в мессенджере обращаются с вопросами. Там всегда стараются ответить и привлечь экспертов.

Ещё одна страница издания в Фейсбуке «На пенсии. Живем» появилась не так давно. Здесь искренне дарят приятные эмоции, лёгкую информацию, множество красивых пейзажей и душевных историй.

коллектив издания На Пенсии
Руководитель рекламного отдела Наталья Семёнова (слева), менеджер по сбыту Ирина Продан (в центре) и неизменная директор Виктория Кучурка.

Ютуб-канал «На пенсии»: помогает разобраться в пенсионных вопросах

В 2023 году «На пенсии» пришла в Ютуб. Наличие более 20 тысяч подписчиков ютуб-канала «На пенсии» свидетельствует — это было правильное решение. Многие включают разъяснительные видео и слушают их, занимаясь домашними делами.

Переводчица Вита Георгиева
Переводчица Вита Георгиева.

Телеграм-канал «На пенсии»: главные новости коротко и оперативно

Для тех, кто ценит своё время и лаконичность, всё самое важное собирает официальный телеграм-канал «На пенсии». Канал популярен и среди молодёжи, и среди людей среднего возраста, и уже собрал 8 тысяч подписчиков.

Анастасия Епур — журналистка, много лет работавшая в газете «На пенсии».
Ирина Сорокина — журналистка, много лет работавшая в газете «На пенсии».
Олеся Байдан — журналистка, много лет работавшая в газете «На пенсии».

Слова, с которых началось издание

20 лет газета выходила под лозунгом «На пенсии жизнь только начинается».

– Мы хотим, чтобы читатели смотрели на жизнь не только с высоты прожитых лет, но и с позитивной стороны. А для этого поднимаем людям настроение и заряжаем их бодростью, – говорит Геннадий Чабанов, главный редактор и основатель газеты «На пенсии». – Считаю, что у нас это получается.

Редакция газеты На Пенсии
Работа над юбилейным номером «На пенсии» почти завершена!

Но недавно издание получило письмо от постоянного читателя. Он предположил: фраза «На пенсии жизнь только начинается» немного устарела.

– Я не считаю, что лозунг «На пенсии жизнь только начинается» не соответствует времени. Но сегодняшняя реальность диктует новые условия, – продолжает Геннадий Чабанов. – Из-за войны люди живут в постоянном стрессе, в условиях почти ежедневных воздушных тревог, при этом получают маленькие пенсии. Да, жизнь изменилась к худшему. Но, несмотря ни на что, нужно жить. Общаться с родными, заботиться о здоровье, поддерживать друг друга и приближать нашу победу. Это и есть наш главный вызов сегодня.

Итак, двадцать лет назад газета начала свой путь со словами: «На пенсии жизнь только начинается». Теперь издание уверенно говорит: «На пенсии — живем!». Потому что жизнь продолжается.

Подготовили Вячеслав Диордиев, Светлана Шевчук

«Одесская жизнь» искренне поздравляет коллег и читателей газеты «На пенсии» и её интернет-платформ. Желаем ещё долгих лет продуктивной работы, тысяч интересных и полезных статей, увеличения числа подписчиков и, конечно, номера, посвящённого Победе Украины в войне за свою независимость!

