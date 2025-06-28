Ключевые моменты:

Песня «Коридоры» от одесской группы «Пожарный кран» – это не просто музыка, это крик души каждого украинца, прячущегося от тревоги;

Эту песню одесские музыканты исполнили на руинах своего дома и студии, разрушенной в результате дроновой атаки 20 июня.

…Когда сирена прорезает воздух, а стены коридора становятся единственным укрытием, сердце замирает. Песня «Коридоры» от группы «Пожарный кран» – это не просто музыка, это крик души каждого украинца, прячущегося от тревоги. Это история о мгновениях, когда жизнь останавливается, страх обнимает, когда звучат «балістичні колискові», а надежда шепчет сквозь тишину. Мы прячемся – но не молчим.

Как рассказывают участники группы, 20 июня 2025 года «шахед» разрушил дом и студию GreenJek channel в Одессе. Там, где вчера звучали аккорды, теперь – пепел. Но вместо отчаяния группа взяла гитару и запела. Без репетиций, прямо на руинах, где еще недавно бурлила их творческая жизнь.

Это о людях. О войне. О страхе, сжимающем грудь, и тишине, ранящей глубже взрывов. О надежде, живущей в каждом коридоре, где мы ждем спасения.

Напоминаем, в 2022 году, на заре полномасштабной войны, группа «Пожарный кран» почтила память семьи Глодан, погибшей от рашистской ракеты, песней «Кира». Песня была посвящена трехмесячной Кире, ее маме и бабушке.

Теперь на канале группы – 10 песен, рожденных в аду, каждая из которых звенит голосом нашего времени…

Слушатели откликаются на «Коридоры» сердцем:

«Спасибо за песню. Слова очень точные»

«Боже, когда это ужасы закончатся??? Держимся!»

«Мурашки по коже… Спасибо авторам»

«Украинцы, держимся, несмотря ни на что!!! Слава Украине!!!»

Каждый комментарий – это слеза, это объятия, это вера в победу.

Прослушайте «Коридоры». Дайте волю эмоциям. Плачьте, кричите, держитесь. Потому что мы – несокрушимы. Потому что мы – вместе. Потому что мы победим!..

Фото с Facebook-страницы Евгения Трофимова