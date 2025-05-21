Известная калина и голубая лента

Знали ли вы, что, например, «голубая лента в косе» означает, что речь идет о сироте. Ведь в древние времена голубые ленты в косы вплетали как раз сироты. Это было неким знаком, в частности, и для парней, которые выбирали жену: если тебе нужна богатая, с хорошим приданым, то лучше не подходи. А если подошел, то уже не обижай.

Розпрягайте, хлопці, коні Та й лягайте спочивать. А я піду в сад вишневий, в сад криниченьку копать.

……

Вона ростом невеличка, ще й літами молода. Руса коса до пояса, в косі стрічка голуба. Ще одна відома пісня «При долині кущ калини». Нагадаємо слова: При долині кущ калини Нахилився до води, Ти скажи, скажи, калино, Як попала ти сюди. Якось ранньою весною Хлопець бравий прискакав, Милувався довго мною, А тодi з собою взяв.

Калина в песнях имеет несколько значений. Это и красота девушки, и любовь к Родине, и кровь, пролитая воинами за украинскую землю. В этом случае речь идет о разводе. Песня рассказывает о девушке, которая пережила неудачную любовь, и несмотря на расставание и измену, смогла выжить и как калина — расцвести.

Кстати, уже в современные времена к этой песне был написан еще один куплет. Историки спорят по поводу того, был ли он изначально. На самом деле стихотворение к песне «При долине куст калины» написала Матрона Смирнова в 1979 году. В его оригинале больше русского языка и известен финал. Почти сразу эти слова перевел на чистый украинский Анатолий Пащенко. Ни в том, ни в другом варианте нет вот этих слов, хотя сейчас люди очень часто исполняют и их:

Трактористи землю риють, рівно борозни кладуть. Моє гілля не ламають, цвіт калини бережуть.

«Ніч яка місячна»

Эта песня является очень известной и популярной среди исполнителей. Автором считается Михаил Старицкий, однако на самом деле он усовершенствовал ее. Наиболее известная, осовремененная ее версия принадлежит кобзарям Василию Овчинникову и Андрею Волощенко. Впервые упоминается этот вариант в печатном издании 1914 года «Школа игры для бандуры. Шевченко Василий». И вот что интересно. С самого начала была фраза: «Ночь какая, Господи, лунная, звездная». Во времена Советского Союза слово «господи», конечно, вырезали. Также был еще один куплет, последний:

Сплять вороги твої, знуджені працею, – Нас не сполохає сміх… Чи ж нам, окраденим долею нашою, Й хвиля кохання – за гріх?

Почему он исчез — историки спорят. Есть варианты, что его вырезали вместе со словом «господи», чтобы не педалировать тему панства и тяжелой судьбы украинцев. Другие утверждают, что изначально речь шла о замужней девушке. В ранней молодости ее выдали за старого, но богатого господина, которого девушка так и не полюбила. И вот появился казак и взаимная любовь, которая не может иметь будущего.

«Гей, там на горі Січ іде»

В глубинах украинского песенного наследия известны произведения, которые приобрели статус настоящих символов национального духа. Одним из таких шедевров является песня «Гей, там на горе Сечь идет». Этот марш, пронизанный патриотизмом и силой, родился в бурный период становления украинской государственности и до сегодняшнего дня не теряет своей актуальности. На примере песни мы рассматриваем образы кошевого, есаула, четарей и малинового знамени. Они символизируют организацию, силу и преданность делу сечевиков.

Гей, там на горі Січ іде, Гей, малиновий стяг несе, Гей, малиновий, наше славне товариство, Гей, машерує, раз, два, три! Гей, на параді кошовий, Гей, як орел той степовий, Гей, а позаду осавул, Гей, твердий хлопець, як той мур. Гей, а по боках четарі, Гей, то сторожі огневі. Гей, отамане, батьку наш, Гей, веди, батьку, вперед нас!

Песня быстро приобрела популярность среди сечевиков и стала неотъемлемой частью их репертуара. Ее патриотическое содержание и бодрый маршевый ритм способствовали распространению песни за пределами общества «Сечь». После Первой мировой войны она стала известной на всей территории Украины и даже за ее пределами.

В советские времена песня не запрещалась официальной властью, однако ее исполнение часто ограничивалось. Но она продолжала жить в народе и передавалась из поколения в поколение.

«Ой, у вишневому саду…»

Лирическая украинская народная песня рассказывает о любви, о том, как приходит весна в природу и в жизнь. Исторические традиции украинских девушек: эту песню поет невеста в день свадьбы, а подружки провожают в замужнюю жизнь. Обычай сохранился, и почти на каждой свадьбе можно услышать эту трогательную песню.

Ой, у вишневому саду Там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав.

…….

Коса моя розплетена,

Її подруга розплела,

А на очах блищить сльоза,

Бо з милим розлучилась я. Мамо моя, ти вже стара,

А я щаслива й молода,

Я жити хочу, я люблю,

Мамо, не лай дочку свою.

Слова этой песни просты и понятны. Первая любовь, искренние чувства, девичья смелость и… расставание. Но и здесь есть скрытый смысл. Например, в понимании выражения «расплетенная коса». В давние времена это было признаком потери девственности. Поэтому и смысл произведения раскрывается в самом финале.

Похожий смысл имеет и песня «Ехали казаки…». Где казаки по дороге с Дона домой подманили Галю и темной ночью «привязали к сосне косами».

Свадебные украинские песни

Свадебные украинские песни — это настоящий культурный код, в котором зашифрованы глубокие смыслы, обряды и взгляды на жизнь, семью и отношения.

Переход из одного состояния в другое

Свадьба — это инициация: девушка становится женщиной, парень — хозяином. В песнях это изображается через мотивы «срезания косы», «покрывания головы», «прощания с девичеством».

«Ой на горі два дубки, та й схилились до купки — прощається дівчинонька з матір’ю та з дружками»

Сожаление по потере девичьей свободы

Многие свадебные песни звучат тоскливо, будто это не радость, а прощание со свободной жизнью. Невесту часто жалеют, мол, уходит «в чужую сторону», где все будет по-другому.

«Ой мати-мати, тяжко мені жити, ще тяжче буде замужем ходити»

Семейное единство и роль родителей

В центре песен — роль матери, которая «отрывает» от сердца своего ребенка. Родительский дом — символ безопасности, любви и поддержки.

«Розвивайся, лозо, борзо, та й до мого роду — не так мені тяжко буде в чужому народі»

Народные представления об идеальной жене/мужчине

Свадебные песни кодируют ожидания от брака: трудолюбие, покорность, верность, плодовитость. Есть и шуточные песни, высмеивающие ленивых или сварливых мужчин или женщин.

«Навари, милая, вареничків, а то до сусідки піду»

Магическое и обрядовое

Песни сопровождают ритуалы, которые должны защитить молодоженов, обеспечить счастье, благополучие, многодетность. Часто встречаются архетипические образы — дерево (судьба), вода (очищение), хлеб (достаток), рушник (жизненный путь).

Ой вінчалася, Ой славоньки зазнала, Ой покрила головоньку Та й журби набрала.

Венчание — не просто церковный обряд, а публичное признание перехода девушки во взрослое состояние. Слава здесь амбивалентна: с одной стороны — это уважение, честь, с другой — внимание, которое может обременять.

«Покрила головоньку»

По обычаю в конце свадьбы жених (раньше это была свекровь, но со временем традиции изменились) снимает с невесты фату (в древние времена — венок) и надевает платок под пение жалостливых песен. Девушка должна трижды увернуться — «убегать». «Прячется коса» (символ девичества), заменяется на платок (символ женственности и скромности). Покрытие головы платком означает потерю девичьего статуса. Символизирует вход в новую роль — теперь она женщина, хозяйка, невестка.

«Та й журби набрала»

В одной фразе — вся женская судьба: снаружи — свадьба и радость, а внутри — тревога, страх перед неизвестным. Это еще и коллективная эмоция, потому что другие женщины поют это, сопереживая.

Словарь украинских песен