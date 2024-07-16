34 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины

34 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины

Сегодня, 16 июля 2024 года, — 34-я годовщина со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины. Именно в этот день Верховный Совет Украинской ССР принял документ, где были определены основы нашего государства и неприкосновенность его территории, которую нам приходится отстаивать в полномасштабной войне с россией.

Как принимали историческую декларацию

Этот документ был утвержден в период процессов распада СССР и усилил их, напоминает Украинский институт национальной памяти.

Несколькими месяцами ранее, 11 марта 1990 года, Литва провозгласила свою независимость от СССР, а другие страны Балтии — Латвия и Эстония — активно готовили восстановление независимости. Тем временем межнациональное напряжение в азиатских и кавказских республиках СССР усиливалось, перерастая в кровавые столкновения.

В это период достигло своего апогея противостояние между руководителем СССР Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, который на тот момент занимал должность главы Верховного Совета РСФСР, где и провозгласили ее суверенитет.

В Украине тем временем набирал все более мощную силу и поддержку Народный Рух Украины за перестройку. Национальные демократические силы проводили многочисленные акции в поддержку свободы и независимости Украины. В этот период Украинская межпартийная ассамблея прямо на улицах начала регистрацию граждан Украинской Народной Республики.

В марте 1990 года в Украине состоялись первые относительно демократические выборы, когда в бюллетень для голосования было включено более одного кандидата. В новом парламенте сразу возникло противостояние между двумя лагерями: так называемой группой 239 (коммунистическим большинством За суверенную Советскую Украину) и оппозиционным Демократическим блоком, который сформировал в парламенте Народную раду (125 депутатов).

Однако на фоне общественного давления в парламенте Украинской ССР сложились благоприятные условия для принятия Декларации. Оппозиции удалось взять на себя политическую инициативу, а 9 июля 1990 года лидер коммунистов в Верховной Раде Владимир Ивашко сложил полномочия председателя парламента (его место позже занял Леонид Кравчук).

«Это деморализовало коммунистическое большинство и дало возможность национально-демократической оппозиции провести радикальную по содержанию декларацию, которая, по сути, утверждала суверенность Украины», — констатируют историки Украинского института национальной памяти.

С 28 июня по 11 июля 1990 года в Верховной Раде УССР продолжалось представление и обсуждение проектов Декларации. Всего их было 12: как от президиума и коммунистического большинства, так и от оппозиции.

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР в итоге приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Из 384 депутатов, которые были зарегистрированы в зале, «за» проголосовали 355 человек, против — 4, воздержался — 1, остальные не принимали участие в голосовании.

декларация

«Принятие этого документа стало ключевым шагом для восстановления исторической справедливости, возрождения украинской государственности как воплощение идеи соборности украинского народа и его земель. Это стало началом, своеобразной точкой отсчета восстановления государственной независимости Украины в целом. Документ создал правовые предпосылки для принятия 24 августа 1991 года Акта провозглашения независимости Украины», — отмечают в УИНП.

Основные положения Декларации

В преамбуле Декларации подчеркивается, что Верховная Рада УРСР провозглашает суверенитет Украины как «верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях».

Гражданство. Одно из главных положений Декларации гласит, что Украина имеет свое гражданство, где «все граждане равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий». Граждане всех национальностей составляют народ Украины.

Территориальная неприкосновенность. Территория Украины в существующих границах «является неприкосновенной и не может быть изменена и использована без ее согласия».

Экономическая самостоятельность. В документе подчеркивалось намерение создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую системы, сформировать государственный бюджет, а при необходимости ввести собственную денежную единицу.

Также Украина самостоятельно определяет свой экономический статус, а народ Украины имеет исключительное право на владение, пользование и распоряжение национальным богатством Украины. Также определялось, что государство обеспечивает защиту всех форм собственности.

Международные отношения. Декларация провозглашала право Украины непосредственно реализовать отношения с другими государствами, заключать с ними договоры, обмениваться дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами.

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