Как в Одессе 9 мая проходили парады и почему их больше не будет

С 2023 года в Украине не отмечается 9 мая. Вместо него, как и в Европе, 8 мая мы чтим память миллионов погибших в годы Второй мировой войны.

Также 8 мая украинцы чествуют «День победы над нацизмом во Второй мировой войне». Этот праздник переименован из советского Дня победы во время декоммунизации в 2015 г. и перенесен на 8 мая. Цель таких изменений — переосмысление тех событий и изменение акцента с празднования на чествование конкретных людей, которые боролись с фашистским нашествием. Официальной эмблемой Дня победы является красный цветок мака. Лозунгом выступают слова «1939-1945. Никогда снова» и «1939-1945. Помним. Побеждаем».

Кстати, выходным днем 9 мая стал далеко не сразу. Отдыхали в первые три года, с 1945 по 1947. Окончательное решение сделать этот день нерабочим решили в юбилейном 1965 году.

Двадцатилетний одессит на первом параде

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в Москве. В числе прочих по Красной площади маршировали и 26 одесситов. Пышное торжество длилось более двух часов, однако для его участников все пролетело за считанные минуты, — вспоминает артиллерист Леопольд Косинский.

— Точно помню, что лил дождь, — вспоминает он. — Я стоял в первых рядах. И когда Жуков с Рокоссовским приблизились поздравлять с победой, они прошли в пяти метрах от меня. Можете себе представить, мне было всего 20 лет, а тут маршалы! А потом мы промаршировали по Красной площади. Для меня время тогда пролетело как один миг…

Как проходили парады в Одессе

В Одессе, как и во многих других городах СССР, масштабные военные парады 9 мая стали традицией только с 1965 года. С середины семидесятых военную технику уже не привлекали, ограничиваясь торжественным маршем военнослужащих, а зачастую только курсантов военных вузов и Мореходки. Что же касается танков и пушек, то простые одесситы видели их каждый год 7 ноября, во время празднования очередной годовщины Октябрьской революции.

После развала СССР о таком понятии как военный парад ко Дню Победы надолго забыли. Что и говорить, если первое крупное прохождение военной техники на Куликовом поле одесситы увидели 24 августа 2008 года, в День Независимости Украины. Оно же оказалось последним. А вот традицию парадов в День Победы возродили аж в 2010 году. Тогда в нем приняли участие 1200 человек. По брусчатке Куликова поля торжественным маршем прошли ветераны Второй мировой, солдаты и офицеры различных родов войск, курсанты военного лицея.

Участвовали даже российские военные. На большом десантном корабле «Цезарь Куников» в Одессу прибыло 75 морских пехотинцев. Кстати, военно-морские силы ВСУ потопили этот корабль 14 февраля 2024 года, так что у причалов Одесского порта ему больше не стоять. «Одесская Жизнь» рассказывала подробности этой успешной операции наших защитников.

Воспоминания одесситов

Для многих одесситов Парад Победы оставался в годы советской власти центральным праздником. Ведь в праздничном шествии принимали участие не только военнослужащие, но и гражданские люди.

Леонид Плохотнюк, железнодорожник

— Обычно мы шли от Потемкинской лестницы, после чего огромная колонна растягивалась по всей Пушкинской и шла к Куликовому полю. Все окрестные улицы перекрывали военными грузовиками. Если стал в колонну, то уже пойдешь до конца, выйти из нее было очень сложно. Но с другой стороны, в такой массовости был и свой минус. Огромное количество людей видело только спины впереди идущих, а само торжество так и не видели. Да и попасть на трибуны было можно только по приглашению, которые распространялись по предприятиям.

Сергей Чилей, строитель

— На самих парадах я не был, потому что был маленький, однако отлично помню, как поздно вечером накануне военная техника шла по Богдана Хмельницкого на Куликово поле. Я с третьего этажа разглядывал танки, БТРы, тягачи с пушками и огромные ракеты на гигантских машинах. Утром я ходил в булочную на Мясоедовской и каждый раз видел на асфальте следы от танковых гусениц.

Александр Симоненко, военнослужащий

— Репетиции парадов проходили на Запасном аэродроме, вплоть до генеральной, а затем техника и колонны шли через Ивановский мост, по улицам Мельницкой, Степовой, Богдана Хмельницкого, Малой Арнаутской и собирались на Пушкинской, откуда шли на Куликово поле вместе с колоннами работников от предприятий. Собственно, на место парада мы заходили на площадь со стороны братской могилы жертв гражданской войны (между памятником Ленина и трамвайной остановкой) и затем шли через площадь вдоль улицы Канатной и там рассредотачивались. Первыми всегда шли юные барабанщики и кадеты, а замыкали шествие колонны от промышленных предприятий.

Екатерина Полякова, учитель

— Мы часто становились участниками парадов, так как войти и присоединится к колоннам было несложно, даже среди ветеранов. Ведь было неважно, кто ты, а главное — то, что ты чувствуешь в это время.

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