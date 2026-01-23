Ключевые моменты:

В Абу-Даби готовятся переговоры Украины, США и России, главная тема — территории.

США почти согласовали мирный план с Украиной, но Россия пока не дала согласия.

Россия за сутки применила более 100 дронов и понесла значительные потери на фронте.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби

Сегодня, 23 января, в столице ОАЭ Абу-Даби должны пройти переговоры с участием Украины, США и России. Как сообщает Axios, основной темой встречи станет вопрос территорий, в частности — восточных регионов Украины.

Соединенные Штаты близки к соглашению с Украиной по мирному плану, однако российскую сторону пока не удалось привлечь к полноценному диалогу. Для участия во встрече в ОАЭ уже прибыли спецпосланник США Стив Виткофф и член американской делегации Джаред Кушнер.

Украину на переговорах будут представлять высокопоставленные чиновники: секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Состав делегации был расширен по инициативе президента Владимира Зеленского.

«Я попросил отправить Скибицкого, чтобы на переговорах были и представители военной разведки. Также будут дипломаты и другие должностные лица», — отметил Зеленский.

От России на встрече ожидается участие Кирилла Дмитриева.

Ситуация на фронте и в небе Украины

В ночь на 23 января Россия атаковала Украину 101 ударным беспилотником, в том числе дронами Shahed. Запуски осуществлялись с территории РФ и временно оккупированных районов. Около 60 дронов были именно типа Shahed, сообщили в генштабе ВСУ.

Воздушную атаку отражали силы ПВО, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. По состоянию на утро было сбито или подавлено 76 вражеских беспилотников. При этом зафиксированы попадания 19 дронов на 12 локациях.

За сутки на фронте произошло 222 боевых столкновения. Российские войска нанесли один ракетный и 85 авиационных ударов, сбросили 226 управляемых авиабомб, использовали почти 6 тысяч дронов-камикадзе и более 3,5 тысячи раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты.

Потери российской армии за сутки составили около 1280 человек. Украинские военные также уничтожили три танка, три бронемашины, 33 артиллерийские системы, 449 беспилотников и более 140 единиц автомобильной техники противника.