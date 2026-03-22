Ключевые моменты:

Украина и США провели переговоры во Флориде, обсуждая условия будущего мирного соглашения.

На фронте российские войска усилили атаки, но ВСУ удерживают позиции и местами контратакуют.

За сутки силы ПВО сбили 127 вражеских дронов, а потери армии РФ остаются значительными.

Переговоры Украины и США о мире

21 марта Украина и США провели встречу во Флориде, где обсудили, как приблизиться к мирному соглашению. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере: стороны пытались решить спорные вопросы и сузить разногласия.

В американскую делегацию вошли представители Белого дома и Госдепартамента. Отмечается, что работа над мирным процессом продолжается, и встречи запланированы и на следующий день.

По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках текущих посреднических усилий, обсуждение которых было сосредоточено на сужении и решении оставшихся вопросов для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению.

Он также приветствовал «продолжение сотрудничества по решению нерешенных вопросов», и поблагодарил Дональда Трампа «за его постоянное лидерство в продвижении усилий».

Сегодня, 22 марта, в США продолжатся встречи между украинской делегацией и представителями Трампа. Об этом заявил во вчерашнем обращении Зеленский.

«Ключевой вопрос заключается в том, насколько Россия готова двигаться к реальному прекращению войны, и готова ли она сделать это честно и достойно. Особенно сейчас, когда геополитическая напряженность только усилилась из-за ситуации вокруг Ирана. Более подробный отчет от нашей команды последует позже», — сообщил президент.

Россия начала весенне-летнее наступление в Донецкой области

Российские войска начали запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский «пояс крепостей», главную линию обороны Украины в Донецкой области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, РФ начала наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску, северной оконечности Крепостного пояса. Кроме того, российские войска также создают условия для усиления наземных операций в направлениях Краматорска и Константиновки с целью наступления на «пояс крепостей» с юга.

Представитель украинской механизированной бригады, действовавшей в направлении Лимана, отметил, что российские войска усиливают давление на украинские силы за счет использования большого количества пехоты и техники, а также адаптируют свою тактику, переходя от атак механизированными колоннами к рассредоточению техники по различным направлениям наступления одновременно.

Он добавил, что российские войска также проводят больше ударов управляемыми планирующими бомбами КАБ-3000, барражирующими боеприпасами «Ланцет» и ударов беспилотниками «Молния» в направлении Лимана.

«Эти авиаудары и удары беспилотников, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на поле боя в направлении Лимана, целью которой является ослабление украинской логистики и оборонительных возможностей перед наземными операциями, чтобы позволить российским войскам быстрее и легче продвигаться по территории», — указывают в ISW.

Ситуация на фронте: где идут бои

Российские войска активизировали атаки сразу на нескольких направлениях – от Сумской области до Донецкой области, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Однако, украинские силы проводят контратаки и местами восстанавливают позиции. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

На севере диверсионные группы пытались проникнуть на территорию Украины, но линия фронта не изменилась. В Харьковской области продолжаются бои возле Волчанска и Купянска — здесь украинские силы местами продвинулись вперёд.

Самые интенсивные боевые действия идут в Донецкой области. Украинские военные смогли частично восстановить позиции в районе Часового Яра, в то время как российские войска пытаются наступать в районах Покровска и Константиновки.

На юге, в Запорожской и Херсонской областях, атаки продолжаются, но без существенных успехов.

Обстрелы, дроны и потери за сутки

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 139 дронами. Силы ПВО уничтожили или подавили 127 из них. Зафиксированы отдельные попадания и падение обломков в разных регионах.

За сутки произошло 148 боевых столкновений. Потери российской армии составили около 940 человек. Также уничтожены танки, артиллерия, системы ПВО и большое количество техники и беспилотников.