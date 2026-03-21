Ключевые моменты:

Дроновый налет на РФ: масштабная атака более 90 дронов на Ростовскую, Саратовскую область и Москву.

Аэропорты в РФ работают с перебоями.

Пентагон разрабатывает сценарии наземной операции, усиливает силы на Ближнем Востоке.

Переговоры Украина-США в Майами.

Масштабный дроновый налет на Россию

Ночь на 21 марта оказалась серьезным вызовом для российской противовоздушной обороны.

Больше всего пострадала Ростовская область: по словам местных властей, атака охватила практически весь регион, с более чем 90 дронами в небе. Поражены районы: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский.

Жители всю ночь фиксировали на видео жужжание «мопедов» и яркие взрывы. Хотя власти заявляют об уничтожении всех целей, в местных пабликах пишут о пожарах возле логистических центров, поддерживающих оккупантов в Украине.

Дроны ударили по объектам в Саратовской области. Власти признали повреждение жилых домов (выбиты окна) и по меньшей мере двое раненых. В аэропорту «Гагарин» ввели ограничения.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке Москвы. Сначала ПВО сбило 6 дронов, затем отразило волны атак — еще 7 и 6 аппаратов, впоследствии 2 больше. В общей сложности — 27 сбитых беспилотников.

Из-за активности ПВО аэропорты Внуково и Домодедово работали с перебоями, задержав десятки рейсов. Это самая масштабная атака с начала 2026 года.

Эксперты подчеркивают: одновременный запуск дронов по нескольким регионам истощает ПВО, обнажая слабые места – нефтебазы, аэродромы и заводы ВПК.

Минобороны РФ хвастается цифрами, но закрытые аэропорты и пожары над Ростовом показывают, что война все увереннее бьет по территории агрессора.

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана: рассматривают разные сценарии

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность эскалации военных действий против Ирана, включая введение наземных сил.

В Белом доме уточняют, что ни одно окончательное решение пока не принято. Кроме того, в Пентагоне разработали детальные планы для потенциальной сухопутной операции, включая сценарии развертывания подразделений, содержание позиций и возможный арест иранских военных. Речь идет о привлечении элементов 82-й воздушно-десантной дивизии, а также силах быстрого реагирования армии и морской пехоты.

США уже усугубляют присутствие в регионе. По данным источников, на Ближний Восток двигаются тысячи морских пехотинцев вместе с несколькими боевыми кораблями. Это вторая волна такого опрокидывания от начала конфликта.

Эксперты предостерегают: даже ограниченный ввод войск несет высокие риски.

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с американскими представителями

Переговоры с представителями США сегодня состоятся в Майами.

В состав украинской стороны вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Американскую делегацию будут представлять спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Отметим, что российская сторона в этих переговорах не участвует.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудят четыре ключевых вопроса: четкие параметры продления трехсторонних встреч.

Предварительный раунд переговоров с участием Украины, США и России прошел в середине февраля в Швейцарии. С этого времени процесс приостановлен из-за войны войны США против Ирана. В этой связи Зеленский выразил «очень плохое предчувствие» относительно возможного влияния этого конфликта на войну в Украине.

