Ключевые моменты:

В Хаджибейском районе Одессы приступили к обнаружению и обследованию заброшенных автомобилей.

Отдел мониторинга информирует предполагаемых владельцев о необходимости убрать транспорт с территорий общего пользования.

Автомобили рекомендуют переместить в специально отведенные места для парковки или хранения.

Покинутые машины мешают работе коммунальных служб и проведению благоустройства.

Автомобилистов Одессы предупредили

Прессслужба Одесского городского совета сообщила, что в Хаджибейском районе Одессы стартовала работа по выявлению и обследованию транспортных средств, длительно остающихся покинутыми на территории района.

Как сообщили в районной администрации, специалисты отдела мониторинга информируют вероятных владельцев таких автомобилей, а также местных жителей о необходимости убрать транспорт из земель общего пользования. Владельцам рекомендуют переместить машины в специально определенные места для парковки или хранения.

Добавим, что заброшенные автомобили являются проблемным вопросом для Одессы. В частности, за полчаса прогулки по центральным улицам Одессы журналистка «Одесской жизни» насчитала около 30 заброшенных автомобилей. Часть из них годами занимает паркоместа, другие уже превратились в мусорники или препятствуют пешеходам.

Ранее мы рассказывали о том, как одесситка попыталась убрать брошенные автомобили с улиц Одессы по новой программе и к каким результатам привело её обращение.

Напомним, что 19 ноября 2025 года во время сессии Одесский городской совет утвердилПорядок осуществления самоуправленческого контроля за состоянием благоустройства в части брошенных транспортных средств.