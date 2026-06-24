Ключевые моменты:

За субботу и воскресенье официальная оплата стоянки принесла городу 372 тыс. грн, в то время как сумма выписанных штрафов перевалила за 1,3 млн грн.

Одесские водители бьют рекорды по дисциплине оплаты наказаний — в среднем деньги на счета города поступают в течение часа после фиксации нарушения.

В мэрии обещают за две недели физически перекрыть автомобилям доступ к зеленым зонам у моря с помощью делиниаторов.

Штрафной парадокс: почему водителям «дешевле» нарушать

Ситуацию с «эпидемией» парковки на газонах и в пешеходных зонах обсудили на заседании транспортной комиссии горсовета 23 июня. Цифры, озвученные и.о. директора департамента транспорта Сергеем Щербанем, впечатляют масштабами. В субботу нарушителей оштрафовали на 620 тыс. грн, а в воскресенье — почти на 700 тыс. грн.

Однако рекордные сборы обнажили серьезную проблему: штрафы в Одессе пока не работают как сдерживающий фактор. Водители массово бросают машины на склонах, тротуарах и зеленых зонах, полностью блокируя движение.

«Очень много сообщений о хаотичном парковании, люди оставляют машины где попало, прямо на зеленых зонах», — отметил глава транспортной комиссии Петр Обухов.

Штраф за неправильную парковку составляет 340 грн (или 680 грн, если авто мешает движению). При этом за неоплату парковки на побережье «прилетает» сразу 1200 грн.

Но учитывая законную скидку в 50% при оплате в первые 10 дней, автомобилистам банально выгоднее бросить машину под запрещающим знаком, заплатив условные 170–340 грн, что сопоставимо с ценой нескольких часов легальной стоянки.

Делиниаторы вместо уговоров: как город закроет побережье

Понимая, что одними протоколами побережье не спасти, в профильном департаменте решились на радикальные меры.

Инспекторы по парковке уже переведены на усиленный режим и патрулируют зоны у моря в две смены — с 8:00 до 23:00.

КП «СМЭП» уже согласовало с полицией схемы перекрытия зеленых зон. В ближайшее время там установят антипарковочные столбики и делиниаторы.

«Я думаю, неделя-две, и мы решим эту проблему», — заявил Сергей Щербань.

Напомним, ранее большую часть парковочных площадок у моря вернули в управление коммунального предприятия «Одестранспарксервис». По расчетам Петра Обухова, при наведении жесткого порядка эта реформа должна стабильно приносить в бюджет Одессы не менее 20 миллионов гривен ежемесячно.