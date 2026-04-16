Ключевые моменты:

Запасы прошлогоднего урожая иссякают, свежий еще не поступает.

Цены растут каждый день из-за сезонного дефицита.

Дефицит рабочей силы из-за войны войны, особенно в малых хозяйствах.

Без изменений в аграрной политике стабилизации не будет.

Цены растут каждый день

Как вы могли заметить цены в Одессе, на овощи и фрукты заметно растут. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по аграрной политике Степан Чернявский отмечает, что запасы прошлогоднего урожая иссякают, а свежий еще не поступает в достаточных объемах. Именно это приводит к быстрым изменениям цен даже в считанные дни.

Степан Чернявский советует расширять площади под выращивание и внедрять современные технологии, в том числе орошение. По его мнению, именно орошение обеспечивает стабильные урожаи даже при неблагоприятных условиях и позволяет более эффективно покрывать региональные потребности.

«Чтобы полностью удовлетворить потребности области, нужно дополнительно засеять около 17 тысяч гектаров овощными культурами. С орошением хватит 6-8 тысяч гектаров», — объясняет эксперт.

Также он добавляет, что место занимает и садоводство. В целом государство предоставляет компенсации фермерам за закладку новых садов, что стимулирует производство фруктов. Однако эффект проявится не сразу – такие проекты требуют лет на созревание.

Чернявский подчеркивает, что программы помощи аграриям уже действуют, но их влияние отложено. Ведь развитие садов и инфраструктуры не дает быстрого снижения цен, но закладывает основу для долгосрочной стабильности.

«Государство возмещает до 400 тысяч гривен на гектар, но фермерам нужно время и стабильность для реализации программ», — подчеркивает Чернявский.

Следует отметить, что еще одним фактором роста цен является дефицит работников в Одесской области. Чернявский признается, что война привела к оттоку кадров из компаний, в особенности из малых и средних хозяйств. Именно поэтому эксперт предлагает налоговые стимулы по исправлению ситуации.

Напомним, виноделие Одесщины оказалось под угрозой: из-за острого дефицита качественных саженцев местные производители вынуждены массово импортировать лозу из Европы. Война и потеря питомников только обострили проблему.

