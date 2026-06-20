Ключевые моменты:

Подрядчик «Евродор» завершил работы на участке от села к морю, обеспечив транспортную доступность пляжей.

Открытие единственного курорта Измаильского района намечено на последнюю декаду июня.

Несмотря на подготовку бизнеса, внутренние дороги курорта и отсутствие тротуаров остаются критической проблемой.

Открытие курортного сезона в Приморском 2026: как готовится побережье

Как сообщили в Измаильской районной госадминистрации, подрядная организация Службы местных автомобильных дорог — ООО «Евродор» — успешно обеспечила возобновление проезда от села Приморское до пляжной зоны.

Главная цель работ заключалась в том, чтобы вернуть участку транспортную доступность и сделать проезд для отдыхающих и местных жителей максимально безопасным. На данный момент движение в этом направлении полностью открыто.

По словам главы Измаильской РВА Родиона Абашева, официальное открытие курортного сезона в этом году ориентировочно запланировано на последнюю декаду июня.

Подготовка к лету уже вышла на финишную прямую. Местные предприниматели активно запускают торговлю: работают продуктовые и смешанные магазины, в центре открыты кафе и крупный маркет. Владельцы баз отдыха тоже не сидят сложа руки — часть комплексов уже заселяет первых гостей, остальные откроют двери в ближайшие дни.

Курорт в Приморском традиционно привлекает туристов со всей Украины благодаря широкой береговой линии, чистому песку и огромному выбору жилья под любой бюджет.

При всех плюсах Приморского, многолетняя нехватка должного хозяйственного ухода снова дает о себе знать накануне сезона. Самой заметной проблемой для туристов остается состояние дорожной инфраструктуры. Вдоль главной дороги полностью отсутствуют тротуары, что создает огромные риски при массовом наплыве отдыхающих.

А прогулочная пешеходная зона от центра к побережью, которая могла бы разгрузить проезжую часть и облегчить доступ к морю, так и осталась незавершенной.

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