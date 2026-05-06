Ключевые моменты:

Плановые отключения продлятся с 08:00 до 18:00.

Без света частично останутся населённые пункты Одесского района, включая Черноморск и Овидиополь.

В Одессе плановых отключений не будет, но возможны экстренные.

Отключение света 6 мая: адреса и время

6 мая с 08:00 до 18:00 специалисты ДТЭК Одесские электросети проведут плановый ремонт оборудования. Работы направлены на подготовку электросетей к повышенным нагрузкам в летний период.

Как сообщили в компании, в целях безопасности на время проведения работ будет временно отключено электроснабжение у части потребителей в Одесском районе области. В частности, ограничения затронут города Черноморск и Овидиополь.

При этом в Одесса плановых отключений электроэнергии не предусмотрено. Однако энергетики предупреждают, что в городе и некоторых районных центрах могут применяться экстренные отключения вне графика.

В компании отметили, что специалисты постараются максимально быстро завершить работы и восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Как сообщалось, в течение 2026 года в Одесском регионе планируется построить 16 новых трансформаторных подстанций. Также энергетики намерены отремонтировать почти 2 тысячи километров линий электропередачи и более 2,5 тысячи энергообъектов разного класса напряжения.

