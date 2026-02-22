Ключевые моменты:

За год повреждена 31 крупная подстанция;

Часть объектов не работает, потребителей переподключили;

В области сохраняется дефицит электроэнергии.

«Есть подстанции, которые вообще не работают»

Энергетическая инфраструктура Одесской области остаётся под постоянными атаками. По словам руководителя ДТЭК «Одесские электросети», масштабы разрушений за год являются беспрецедентными для региона.

В интервью «Укринформу» Дмитрий Григорьев сообщил:

— За последний год у нас повреждена 31 крупная подстанция. Есть такие, которые вообще не работают, но мы запитали клиентов от других.

По его словам, часть подстанций функционирует как распределительные пункты, некоторые работают с неполным комплектом оборудования. Энергетикам приходится перестраивать схемы питания в ручном режиме, чтобы минимизировать последствия обстрелов.

— Есть подстанции, которые работают как распределительные пункты. Некоторые функционируют с неполным составом оборудования, — уточнил гендиректор.

Ситуацию осложняет общий дефицит электроэнергии в стране из-за ударов не только по подстанциям, но и по объектам генерации. Государство пытается компенсировать нехватку импортом, однако этого недостаточно.

— Существует большой дефицит электроэнергии. Поэтому мы вынуждены вводить ограничения и отключать клиентов от сети, чтобы предоставлять свет всем по очереди, — пояснил Григорьев.

В то же время он подчеркнул, что бригады работают круглосуточно, однако восстановление крупных энергетических объектов требует времени и специального оборудования.

Также мы писали, что в ночь на 22 февраля 2026 года Одесская область вновь подверглась разрушительным ударам по энергетической инфраструктуре. В результате атаки был повреждён объект компании ДТЭК «Одесские электросети».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, появятся ли в Одессе подземные электрические подстанции?.