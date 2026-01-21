Ключевые моменты:

В Одесской области 22 января действуют стабилизационные графики, но только там, где позволяет состояние сети.

В Одессе и некоторых районах продолжаются аварийные отключения без графика.

Графики отключений света в Одесской области

Энергетическая компания ДТЭК опубликовала актуальный график стабилизационных отключений электроэнергии для части Одесской области на четверг, 22 января. Эти графики касаются только населенных пунктов области, где техническое состояние электросети позволяет контролировать нагрузку, сообщает пресс-служба ДТЭК.

В то же время в самой Одессе, а также в Одесском районе и ряде районных центров области продолжаются аварийные отключения, которые происходят без предварительного графика — из-за повреждений после российских ударов по энергетике и перегрузки сети.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber ;

в чат-боте в Telegram .

Напомним, в ночь на 20 января во время вражеского обстрела был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». Это уже четвертая атака на данный объект за последнее время.

Утром 21 января во время обстрела враг также значительно повредил энергетический объект ДТЭК. Временно без света остались несколько тысяч клиентов.