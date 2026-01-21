Ключевые моменты:

Утром 21 января РФ атаковала энергетический объект в Одесской области, оставив тысячи потребителей без электричества.

Разрушения существенные, ремонт потребует длительного времени.

Аварийные бригады получили разрешение от спасателей и ВСУ и уже начали устранение последствий.

Существенные повреждения, ремонт может длиться долго

Утром, 21 января, РФ снова атаковала Одесскую область. Обстрелы серьезно повредили энергетический объект в регионе. Поэтому несколько тысяч потребителей временно остались без электричества.

По информации пресс-службы ДТЭК «Одесские электросети», повреждения объекта существенные, поэтому ремонтные работы займут немало времени. Аварийные команды уже получили разрешение от спасателей и военных и приступили к устранению последствий.

Напомним, ночью 21 января российские оккупанты совершили очередную массированную атаку беспилотниками на юг Одесщины. В результате повреждены жилые дома и промышленные объекты. Также ранение получил мужчина, которого немедленно госпитализировали.