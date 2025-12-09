девушка включает фонарь

Ключевые моменты:

  • Стабилизационные отключения света 10 декабря будут действовать в течение суток.

Завтра, 10 декабря, по команде Укрэнерго будут действовать стабилизационные отключения.Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:

график

В компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. 

Проверить актуальные данные одесситы могут:

Читайте также: Украинцам обещают больше света: правительство меняет правила распределения электроэнергии

 

