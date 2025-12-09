Ключевые моменты:
- Стабилизационные отключения света 10 декабря будут действовать в течение суток.
Завтра, 10 декабря, по команде Укрэнерго будут действовать стабилизационные отключения.Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:
В компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
