Новости Одессы и Одесской области

«Отгулявший» центр и минус три трамвая: главные новости Одессы за 20 января

«Отгулявший» центр и минус три трамвая: главные новости Одессы за 20 января

В четверг, 20 января 2022 года, «Одесская жизнь» писала о следующих знаковых и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

Рецепты

Декабрьские платежки за тепло повергли в шок одесситов, живущих в домах без тепловых счетчиков. Как так получилось и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, рассказали директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова и депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

А вот депутат Одесского горсовета, соратница мэра Марина Лозовенко предстанет перед судом. Ее подозревают в причастности к хищению 27 млн бюджетных средств в Николаеве.

Главное управление статистики в Одесской области опубликовало индексы цен «на все» за прошедший год. Итак, что же имеет среднестатистический потребитель Одесского региона?

Отгуляли: с Приморского бульвара убрали ярмарочный новогодний уголок, а обе главные елки города – на Дерибасовской и у мэрии на Думской площади – начали демонтировать.

В мэрии Одессы планируют отселить жителей территории, попадающей в пятно строительства и санитарно-защитную зону дороги к Одесскому морскому порту.

С 1 февраля 2022 года в Одессе перекроют перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Он будет закрыт приблизительно три месяца. Здесь будут ремонтировать коллектор. В связи с этим одесситам на три месяца придется распрощаться с тремя трамвайными маршрутами.

Историческое красивейшее здание, именуемое Дачей Маразли на Лидерсовском бульваре, 13, уже давно пребывает в упадке. И сейчас в очередной раз она словно застыла в ожидании своей участи.

Кровля башни одесской астрономической обсерватории, где установлен телескоп, нуждается в ремонте. У университета им. Мечникова, в структуру которого входит обсерватория, денег для этого нет. Поэтому одесситы начали краудфандинговую кампанию по сбору средств.

Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра.

А еще стало известно, что популярный и любимый одесситами музыкальный фестиваль Odessa Classics состоится этим летом со 2 по 15 июня.

Фото Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить