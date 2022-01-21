«Отгулявший» центр и минус три трамвая: главные новости Одессы за 20 января

В четверг, 20 января 2022 года, «Одесская жизнь» писала о следующих знаковых и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

Декабрьские платежки за тепло повергли в шок одесситов, живущих в домах без тепловых счетчиков. Как так получилось и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, рассказали директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова и депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

А вот депутат Одесского горсовета, соратница мэра Марина Лозовенко предстанет перед судом. Ее подозревают в причастности к хищению 27 млн бюджетных средств в Николаеве.

Главное управление статистики в Одесской области опубликовало индексы цен «на все» за прошедший год. Итак, что же имеет среднестатистический потребитель Одесского региона?

Отгуляли: с Приморского бульвара убрали ярмарочный новогодний уголок, а обе главные елки города – на Дерибасовской и у мэрии на Думской площади – начали демонтировать.

В мэрии Одессы планируют отселить жителей территории, попадающей в пятно строительства и санитарно-защитную зону дороги к Одесскому морскому порту.

С 1 февраля 2022 года в Одессе перекроют перекресток улиц Преображенской и Пантелеймоновской. Он будет закрыт приблизительно три месяца. Здесь будут ремонтировать коллектор. В связи с этим одесситам на три месяца придется распрощаться с тремя трамвайными маршрутами.

Историческое красивейшее здание, именуемое Дачей Маразли на Лидерсовском бульваре, 13, уже давно пребывает в упадке. И сейчас в очередной раз она словно застыла в ожидании своей участи.

Кровля башни одесской астрономической обсерватории, где установлен телескоп, нуждается в ремонте. У университета им. Мечникова, в структуру которого входит обсерватория, денег для этого нет. Поэтому одесситы начали краудфандинговую кампанию по сбору средств.

Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра.

А еще стало известно, что популярный и любимый одесситами музыкальный фестиваль Odessa Classics состоится этим летом со 2 по 15 июня.

Фото Марии Котовой

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