Медицина, коммуналка и другое: что и как подорожало в 2021 году в Одесском регионе?

Статистика, как в свое время точно подметили наши Ильф и Петров, знает все. В том числе – и заветные цифры о том, что нас в течение года подорожало, а что обрадовало падением цен вниз. Главное управление статистики в Одесской области опубликовало индексы цен «на все» за прошедший год. Итак, что же имеет среднестатистический потребитель Одесского региона за прошедший 2021 год?

Как сообщает Одесский облстат, цены на потребительском рынке нашей области в декабре 2021 года по сравнению с началом 2021 года поднялись в среднем на 10,4% (по Украине – на 10,0%).

Недавно мы рассказывали, как, по данным наших статистиков, в регионе подорожала в прошлом году еда. Но не хлебом же единым!

Теперь – о том, на сколько процентов подорожало то самое «другое» или «все остальное».

Начнем с коммуналки и быта:

содержание и ремонт жилья – на 10,3%;

водоснабжение – на 13,6%;

канализация – на 10,9%;

содержание домов и придомовых территорий – на 6,3%;

электроэнергия – на 26,5%;

природный газ – на 24,0%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 3,2%.

Как подорожала медицина и все с ней связанное:

здравоохранение (в целом) – на 6,5%;

фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 4,8%;

амбулаторные услуги – на 15,2%.

Теперь – транспорт:

топливо и масла – на 26,5%;

транспортные услуги – на 22,0%;

железнодорожный пассажирский транспорт – на 16,8%;

автодорожный пассажирский транспорт – на 24,3%.

Добавим к этому, что

также подорожали за год:

образование – на 6,9%;

отдых и культура – на 5,1%;

связь – на 8,1%;

рестораны и отели – на 11,9%.

И, как всегда, есть повод для позитива: за прошедший год подешевели одежда и обувь!

Одежда – на 13,4%;

обувь – на 1,4%.

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