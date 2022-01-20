Новости Одессы и Одесской области

Медицина, коммуналка и другое: что и как подорожало в 2021 году в Одесском регионе?

Медицина, коммуналка и другое: что и как подорожало в 2021 году в Одесском регионе?

Статистика, как в свое время точно подметили наши Ильф и Петров, знает все. В том числе – и заветные цифры о том, что нас в течение года подорожало, а что обрадовало падением цен вниз.
Главное управление статистики в Одесской области опубликовало индексы цен «на все» за прошедший год. Итак, что же имеет среднестатистический потребитель Одесского региона за прошедший 2021 год?

Рецепты

Как сообщает Одесский облстат, цены на потребительском рынке нашей области в декабре 2021 года по сравнению с началом 2021 года поднялись в среднем на 10,4% (по Украине – на 10,0%).

Недавно мы рассказывали, как, по данным наших статистиков, в регионе подорожала в прошлом году еда. Но не хлебом же единым!

Теперь – о том, на сколько процентов подорожало то самое «другое» или «все остальное».

рынок

Начнем с коммуналки и быта:

  • содержание и ремонт жилья – на 10,3%;
  • водоснабжение – на 13,6%;
  • канализация – на 10,9%;
  • содержание домов и придомовых территорий – на 6,3%;
  • электроэнергия – на 26,5%;
  • природный газ – на 24,0%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 3,2%.

банк

Статья по теме: Цены, зарплаты, коммуналка и лекарства: что нас ждет в 2022 году?

Как подорожала медицина и все с ней связанное:

  • здравоохранение (в целом) – на 6,5%;
  • фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 4,8%;
  • амбулаторные услуги – на 15,2%.

Теперь – транспорт:

  • топливо и масла – на 26,5%;
  • транспортные услуги – на 22,0%;
  • железнодорожный пассажирский транспорт – на 16,8%;
  • автодорожный пассажирский транспорт – на 24,3%.

ж/д вокзал Одессы

Добавим к этому, что

также подорожали за год:

  • образование – на 6,9%;
  • отдых и культура – на 5,1%;
  • связь – на 8,1%;
  • рестораны и отели – на 11,9%.

И, как всегда, есть повод для позитива: за прошедший год подешевели одежда и обувь!

  • Одежда – на 13,4%;
  • обувь – на 1,4%.

рынок, одежда

 

Читайте также:

Фото автора

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить