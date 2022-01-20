Одесситы собирают деньги на спасение башни астрономической обсерватории

Кровля башни одесской астрономической обсерватории, где установлен телескоп, нуждается в ремонте. У университета им. Мечникова, в структуру которого входит обсерватория, денег для этого нет. Поэтому одесситы начали краудфандинговую кампанию по сбору средств платформе «Мой город».

В Одесской астрономической обсерватории течет крыша

Для того, чтобы отремонтировать кровлю астрономической башни, необходимы 86955 гривен. Чтобы пожертвовать часть суммы, надо перейти по этой ссылке, зарегистрироваться на платформе «Мой город» и перевести деньги.

Последний раз башню обсерватории ремонтировали 30 лет назад. Сейчас ее кровля протекает, что угрожает обрушением потолка.

Телескоп одесским астрономам подарил меценат

Сам телескоп недавно отреставрировали. Ему больше ста лет. Изготовленный в 1886 году английской фирмой COOKE&SONS телескоп «Экваториал Кука» был приобретен на средства мецената Иванова. Он являлся сотрудником медицинского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова, оставившего свое наследие университета на научные цели. Практически с этого телескопа началась астрономия в Одессе.

В сообщении на платформе «Мой город» сказано, что телескоп «Экваториал Кука» уже не пригоден для научных исследований, но очень ценен как исторический экспонат и часть экскурсии. Хотя звезды в него рассмотреть и сейчас можно с легкостью. И это единственный старинный телескоп, оставшийся в городе. Он механический и значительно отличается от современных приборов.

Одесская астрономическая обсерватория в прошлом году отметила свой 150-летний юбилей. Об истории обсерватории и как проходило празднование, мы рассказали в материале: Юбилеи Одессы: Одесская обсерватория, 150 лет славной истории.

Еще новости Одессы об астрономической обсерватории:

Фото с платформы «Мой город»

Цей матеріал також доступний українською