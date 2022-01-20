Тепловики о новых шок-тарифах: одесситы виноваты сами, но мы поможем

Декабрьские платежки за тепло повергли в шок одесситов, живущих в домах без тепловых счетчиков. Для кого-то отопление подорожало сразу в два раза, а для кого-то и того больше. Люди возмущены и растеряны. Оплатить новые счета большинство из них просто не в силах.

Как так получилось, и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, рассказали директор Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) Анна Позднякова и депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Изменились методики рассчета стоимости отопления

По словам директора ТГО, единственный выход снизить цифры в платежках – установить в доме счетчик тепловой энергии. Согласно требований «Закона про коммерческий учет тепловой энергии и водообеспечение», который был принят еще в 2017 году, во всех домах должны быть установлены приборы учета потребления тепла и воды. Причем их приобретение и установка производятся за счет самих потребителей.

По этому закону, в случае отсутствия счетчиков, применяется обновленная методика расчёта тарифов, которая предусматривает максимальные уровни потребления. Потому и получились в платёжках такие огромные цифры.

Жильцы одесских домов с дорогим отоплением виноваты сами

При этом Анна Позднякова отмечает, что жильцы пострадавших домов в сложившейся ситуации во многом виноваты сами:

…в центральной части города жители наотрез отказывались ставить счётчики, ошибочно полагая, что без приборов учёта они будут платить меньше за полученное тепло. Доходило даже до митингов и протестов. Однако это было заблуждение. Методика расчета абонентов такова, что абоненты старых холодных квартир с высокими потолками и плохими окнами оказались в более уязвимом положении. Понятно, что такие квартиры потребляют больше тепла, чем аналогичные по площади стандартные жилые помещения в новостройках

— написала она у себя в Facebook

Еще Анна Позднякова отметила, что жильцов домов без счетчика много раз предупреждали о необходимости установить приборы учета. Им были предложены варианты использования различных социальные программ по установке приборов учёта и внедрению энергосбережения как на государственном уровне, с льготным кредитованием, так и органами местного самоуправления и социальной защиты слоев населения, нуждающихся в этом.

Горсовет и ТГО готовы помочь

Сейчас КП ТГО подготовило обращение в Одесский горсовет с просьбой предоставить субсидию в 40 млн грн, чтобы закупить и установить приборы учёта тепла в те дома, где их еще нет. Обращение будет рассмотрено на ближайшей сессии горсовета.

Анна Позднякова заявила, что единственный способ уменьшить счета за тепло для жителей домов без счетчиков тепла, это немедленно озаботиться этой проблемой:

Мы, со своей стороны, готовы помочь в этом. Все наши обращения в городской совет всегда находили отклик. Поверьте, не встречала равнодушного в этом вопросе ни депутата, ни чиновника горсовета. Выход есть, но, увы, только там, где жители сами заинтересованы, готовы и хотят решить эту проблему

Еще пути решения проблемы

А вот какие советы дает одесситам, которые получили «космические» платежки, депутат Одесского горсовета Петр Обухов:

Те, кто имеет на это право, обратитесь за субсидией;

Тем, у кого официальные доходы небольшие, можно обратиться в мою приемную для получения материальной помощи от горсовета;

Люди, которые хотят установить счетчик в своей квартире и если это технически возможно, также могут обратиться в мою приемную, а мы в свою очередь, направим обращение в райадминистрацию, которая может выделить на эти нужды до 40 тысяч гривен;

Для домов в историческом центре есть более простой выход: там, где только несколько квартир с центральным отоплением, разумнее его полностью отключить. Таких домов 86. Было бы правильно поставить в эти квартиры АГВ. В случае с малоимущими людьми — за счет бюджета.

Справка

В Одессе 90% абонентов тепловой энергии и почти 99% водообеспечения установили приборы учета потребления тепловой энергии и воды.

Напомним, что во многих одесских домах подорожало отопление и цифры в платежках шокируют.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что тепло в Одессе подорожает в два раза, но тода же городские власти пообещали субсидировать КП ТГО, чтобы оставить тарифы для населения на прежнем уровне.

Также мы сообщали о введении в Одессе абонентской платы за отопление.

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